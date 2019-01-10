В Региональной приемной Медведева в Новосибирской области сменился руководитель

Секретарь НРО партии Валерий Ильенко представил Николая Мамулата коллективу Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева, сообщили в пресс-службе НРО партии. Ранее ее возглавлял Александр Кулинич. В конце декабря прошлого года стало известно, что Кулинич направил письмо с просьбой о снятии полномочий на имя председателя комиссии президиума генерального совета ЕР по работе с обращениями граждан к председателю партии, вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой.

Николай Мамулат, член Регионального политсовета НРО партии «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», директор ООО «ИглСтрой».

Родился 15 января 1957 году в г.Пирятин Полтавской области Украинской ССР. Окончил Гомельский государственный университет и Военную академию им. В.И.Ленина. После окончания военного училища служил в войсках Военно-воздушных сил СССР. Руководил отделением воспитательной работы ВВС Сибирского военного округа. Службу закончил в Новосибирске в звании подполковника. С 1997 года работал на производстве завода железобетонных изделий №4 в Дзержинском районе. С 2000 года заместитель директора завода ЖБИ-4. С 2001 года трижды избирался депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области. В настоящее время является одним из претендентов на должность уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области.

Фото: пресс-служба НРО партии