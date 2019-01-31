В Новосибирске за год количество кулинарий утроилось

В 2018 году российский общепит снова начал активно расти: за год число точек общепита в городах-миллионниках увеличилось сразу на 15,7%. Для сравнения: в 2017 году прирост составил только 5,5%. Таким образом, за год темпы роста почти утроились. Сообщили в пресс-службе 2ГИС, аналитики которого изучили состояние индустрии общественного питания в российских городах-миллионниках в 2018 году.

— Самую заметную динамику показали два сегмента. Первый — это точки по продаже напитков: фрешей, безалкогольных коктейлей, чая и кофе. Всего за один год их стало больше сразу на 57%. В первую очередь речь идёт о мини-кофейнях и продаже кофе на вынос: всего в миллиониках появилась 1 821 новая точка по продаже напитков, при этом слово «кофе» в названии содержат 1 510 из них, — отмечают эксперты.

Второй быстро растущий сегмент — это кулинарии. Число заведений, продающих готовые блюда и выпечку, выросло на 43%. На третьем месте кофейни и кафе-кондитерские — этот сегмент прирос на 28%.

— Все лидеры рейтинга 2018 года так или иначе работают в формате to go — продажа еды, напитков и сладостей на вынос, — отмечают специалисты.

Рост показали почти все форматы общепита. Кроме кафе — их число практически не изменилось. Умеренно выросло и количество ресторанов — их стало больше на 7%. Зато год стал переломным для суши-баров: если в 2017 году их число упало на 4%, то теперь японская кухня не просто преодолела спад, а приросла сразу на 17%.

— С интересом самих потребителей к форматам питания — зеркальная ситуация. Чаще всего россияне, искавшие, где поесть, открывали в 2ГИС карточки кафе и ресторанов — соответственно, 25% и 23% от общего числа таких запросов. Зато кулинарии и мини-кофейни — аутсайдеры поиска, у них лишь по 1% от общего числа запросов. Это говорит о том, что люди не ищут такие заведения специально, а заходят в них по пути. Ведь такие точки, как правило, открываются в местах с активным пешеходным трафиком, — уточнили в компании.

Отмечается, что лидеры по темпам прироста общепита — южные миллионники: в Ростове-на-Дону заведений за год стало больше сразу на 30,3%, а в Краснодаре — на 26,1%. Далее следуют Москва (+18,3%), Казань (+18,1%) и Уфа (+15,7%). Минимальный прирост показали Красноярск (+9%) и Самара (+7,5%). Отрицательной динамики нет ни в одном исследованном городе.

В Новосибирске число кулинарий за год утроилось (их теперь 130 точек, рост 233%), пиццерий стало в 1,5 раза больше (84 точки, +65%). Третий по росту популярности формат — кофейни (390 точек, рост 57%). Отрицательная динамика у баров — их стало на 11 меньше, сокращение на 4%.

Фото: pixabay.com, автор- phtorxp