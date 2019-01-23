Семь поликлиник планируют сдать к началу 2022 года

— Проект ГЧП по строительству семи поликлиник — это первый проект не только в Новосибирской области, но и в целом в стране в рамках нового федерального закона №224. В стране есть наработки, но нет реализованных проектов. Мы надеемся, что у нас получится. До 8 февраля заявка частного партнера висит на сайте минэкономразвития России. После этого мы приступаем к процедурам реализации проекта, — заявил на заседании бюджетного комитета регионального парламента первый заместитель губернатора Новосибирской области Владимир Знатков.

Он уточнил, что предложение частного партнера — ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в группу «ВИС») — обсуждалось в правительстве области с весны 2018 года. Прописанные в заявке цифры —предварительные. После получения согласования частный инвестор представит проектно-сметную документацию для проведения технического, финансового и прочего аудита. После всех согласований начнется реализация проекта. В правительстве рассчитывают, что он стартует в 2019 году. В бюджете области на эти цели уже заложены 626 млн рублей. Ввести в эксплуатацию все поликлиники планируется в начале 2022 года.

Травников подписал постановление о строительстве семи поликлиник в рамках ГЧП

По структуре финансирования объем инвестиций с учетом эксплуатации и капитальных затрат составит 8,9 млрд рублей. Из них 7,2 млрд — средства частного партнера, 1,6 млрд — капитальный грант из областного бюджета. В структуре финансирования частного партнера 20% составляют собственные средства, 80% — кредитные ресурсы, привлеченные по ставке 10,5% годовых. Доходность инвестора на собственный капитал составляет 12 %.

— В рамках капитального гранта на этапе строительства из областного бюджета в 2019 году планируется выделение 626 млн рублей, в 2020 и 2021 годах — по 500 млн рублей. В последующие 7 лет оплата за возмещение (инвестиционный платеж и эксплуатационные расходы) в среднем составит 1,5 млрд рублей в год, — пояснил Решетников.

Инвестиционный платеж включает в себя погашение основной суммы кредита, процентов и комиссии по кредиту, компенсацию доходности инвестора на собственный капитал. В платеж по эксплуатации включены расходы на страхование, банковскую гарантию, аренду земельного участка и затраты на специальную проектную компанию. По истечении 7 лет эксплуатации частный партнер должен передать объекты в собственность области.

Замминистра здравоохранения области Елена Аксенова отметила, что операторами новых поликлиник будут действующие медицинские учреждения, расположенные в районах города. На особом контроле в ведомстве стоит вопрос с кадровым обеспечением поликлиник.

— Во всех медучреждениях идет прирост укомплектованности, и после запуска поликлиник мы перераспределим персонал, а также улучшим условия доступности услуг здравоохранения. Сегодня по ряду микрорайонов дефицит поликлинической мощности достигает 240%, — пояснила она.

Инвестор должен установить в поликлиниках оборудование нового поколения для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование и прочее для повышения качества приема пациентов, создания условий для использования стационарзамещающих технологий в условиях сокращения коечного фонда. Во все проекты заложены резервы для наращивания мощности приема с учетом роста микрорайонов.

Новосибирское правительство объявило конкурс на «медицинскую» концессию

Срок действия концессионного соглашения составлял 10 лет с даты заключения, в том числе 2 года должны были занять строительно-монтажные работы и 8 лет — период эксплуатации. Согласно конкурсной документации, на тендер выставлялись два критерия: «начальный размер расходов концедента» — 1,5 млрд рублей (55,9 млн рублей в 2018 году, 850 млн в 2019 году и 594 млн в 2020), а также «плата концедента по концессионному соглашению» — 4,667 млрд (360,9 млн в 2020 году, 692,7 млн в 2021, 656,3 млн в 2022, 619,9 млн в 2023, 583,6 млн в 2024, 547,2 млн в 2025, 510,8 млн в 2026, 474,4 млн в 2027, 222 млн в 2028 году). Совокупные затраты по проекту семи поликлиник на инвестиционной стадии в рамках концессии составляли 5,124 млрд рублей. Из них 2,8 млрд — строительно-монтажные работы, около 1,4 млрд — оборудование. По источникам финансирования: 1,5 млрд составлял капитальный грант, 564 млн — акционерный заем инвесторам, 2,5 млрд рублей — коммерческий кредит на реализацию проекта и 0,5 млрд — кредит на финансирование НДС.

Фото: с сайта Группы «ВИС», на фото Лечебный корпус детской поликлиники города Салехарда, 2011 — 2012 гг., генподрядчик — Группа «ВИС»