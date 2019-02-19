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Сбербанк готов дать деньги на транспорт и школы

Банк разрабатывает предложения о финансировании концессии и ГЧП в образовании и обновлении подвижного состава Новосибирска.
  • 19/02/2019, 14:03
Автор: Юлия Данилова
Сбербанк хочет финансировать ГЧП и концессии в Новосибирске
Банк планирует проводить роад-шоу для привлечения инвесторов в Новосибирскую область.

— Важный приоритет в работе Сбербанка — взаимодействие с органами региональной и муниципальной власти. В частности, сейчас мы готовим разные варианты концессии и ГЧП по строительству новых школ. На следующей неделе будем обсуждать концессионные решения, чтобы увеличить объемы строительства школ за счет кредитного плеча банка, — рассказал на пресс-конференции управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк Игорь Безматерных.

Предварительные переговоры при участии губернатора области уже прошли на минувшей неделе. На них рассматривался опыт Ханты-Мансийского автономного округа, который уже реализует подобный проект. В его рамках там в строительство школ вложено несколько миллиардов рублей.

— Тема сложная, нам предстоит пройти непростой путь. Думаю, что раньше второго полугодия о каких-то конкретных параметрах говорить будет рано, — пояснил Игорь Безматерных.

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Еще одна фокусная программа Сбербанка по взаимодействию с партнерами из госсектора — лизинговый проект по обновлению парка наземного транспорта и спецтехники.

— У нас есть комплексное решение, которое позволяет максимально эффективно в полном составе за короткий промежуток времени обновить весь наземный подвижной состав пассажирского транспорта, — заявил Безматерных.

Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что речь может идти о замене 500 единиц техники. Сейчас банк готовит соответствующее предложение для региональной и муниципальной власти. Стоимость возможной сделки банкир назвать отказался, отметив, что все будет зависеть от вида бортов и количества техники, которая потребуется партнеру.

Игорь Безматерных подчеркнул, что банк готов выступить в качестве финансового эксперта и советника, проводить экспертизу региональных проектов, а также роад-шоу для привлечения инвесторов в Новосибирскую область.

— Учитывая широкую клиентскую базу Сбербанка в России и за рубежом, мы можем реализовать совместную задачу, чтобы в Новосибирске было комфортно вести бизнес, а также найти пул желающих инвестировать в развитие области, — говорит глава Новосибирского отделения Сбербанка.

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В Новосибирске ждут новых ГЧП-проектов на транспорте, в образовании и медицине

Напомним, подводя итоги работы делегации области на «Российском экономическом форуме-2019», губернатор Андрей Травников отметил, что для региона перспективными являются проекты на транспорте, в образовании и медицине. Он также заявил, что в ближайшие месяцы жители области и журналисты услышат об этих проектах.

Стоит отметить, что об интересе к финансированию проектов, которые будут реализовываться в регионе в рамках концессии и ГЧП, уже заявили такие банки, как ВТБ и Промсвязьбанк.

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