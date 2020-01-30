«Лиотех» увеличил выручку в 1,5 раза

Выручка новосибирского актива УК «Роснано» — «Лиотех» (юрлицо ООО «Энергетические решения») — в 2019 году составила 400 млн рублей. Это более чем в полтора раза превышает показатель 2018 года, сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос InfoPro54.
— Больше половины выручки пришлось на поставки нашей продукции для энергетики — это направление показывало рост, в первую очередь, для крупнейшего российского проекта возобновляемой энергетики. Около четверти выручки — это поставки аккумуляторных батарей для городского пассажирского электротранспорта. Остальная часть заказов в 2019 году пришлась на поставки источников бесперебойного питания, — комментирует Юлия Костюченко, инвестиционный директор УК «Роснано», член совета директоров «Лиотех».
— Еще год назад мы прогнозировали существенный рост этого рынка. Наши ожидания были связаны с ростом продаж литий-ионных батарей для троллейбусов с удлиненным ходом (электробусы с динамической подзарядкой). С одной стороны, мы не увидели значительных инициатив на местах со стороны региональных властей по переводу городского транспорта на электротягу, а с другой — один из крупнейших отечественных производителей троллейбусов — завод «Тролза» — сейчас практически простаивает и находится в процедуре реструктуризации бизнеса, — констатирует Юлия Костюченко. — Однако на рынке появилось много новых игроков, которые представили свои электробусы: ПАО «Камаз», ПАО ГАЗ, холдинг «Белкоммунмаш». Сейчас мы активно сотрудничаем со всеми крупными производителями городского пассажирского электротранспорта, которые испытывают электробусы на наших аккумуляторах. Надеемся, что в 2020 году регионы сделают более уверенные шаги в сторону электротранспорта, и мы сможем нарастить наш портфель заказов в этой сфере.
Сейчас на заводе «Лиотех» проходит модернизация производства. Первый этап — расширение ассортимента за счет выпуска ячеек с более высокой плотностью энергии в алюминиевом корпусе.
— Мы заканчиваем монтаж оборудования и планируем начать выпуск новой продукции уже в марте. Новые ячейки, в первую очередь, будут востребованы в сфере электротранспорта, — поясняет Костюченко.
Сейчас на заводе производятся ячейки с катодом на базе литий-железо-фосфата и графитовым анодом. Второй этап модернизации предусматривает выпуск ячеек с новыми типами электрохимии: с другими составами катода — NMC (литий-никель-марганец-кобальта оксид) и анода — LTO (литий-титанат).
— Мы приступим ко второму этапу модернизации, когда будем иметь гарантированный сбыт на новую продукцию. Суммарный объем инвестиций, по нашим оценкам, может составить 4 млрд рублей, — рассказывает Юлия Костюченко.
— Мы планируем поставки нашей продукции для источников бесперебойного питания и систем постоянного оперативного тока. Видим существенный спрос на подобные решения со стороны российских компаний, работающих в разных областях, начиная от продуктового ритейла и заканчивая центрами обработки данных. «Лиотех» обладает необходимыми компетенциями и опытом для производства и поставки такой продукции, — говорит Костюченко. — Кроме того, мы планируем расширить наши поставки для горно-шахтного транспорта, погрузочной техники (ричтраки, вилочные погрузчики). В прошедшем году было успешно завершено испытание шахтного электровоза на аккумуляторах «Лиотех» на одном из рудников компании «Алроса». Наши батареи прошли опытную эксплуатацию в электропогрузочной технике ПАО «Камаз», сети розничных магазинов «Магнит». В текущем году мы планируем выходить на крупносерийные поставки данной продукции.
— В 2019 году «Лиотех» стал технологическим партнером компании Delta Electronics — одного из мировых лидеров рынка источников бесперебойного питания для домашнего, офисного и промышленного использования. Совместный продукт уже поставлен в одну из крупнейших горнорудных компаний РФ, в настоящее время проходит запуск системы. Также в конце прошлого года «Лиотех» совместно с одним из своих партнеров выиграли тендер «Сбербанка» на поставку источников бесперебойного питания (ИБП). Это двухлетний контракт. И первый в России масштабный конкурс на закупку ИБП на литий-ионных аккумуляторах, — перечисляет Костюченко. — Помимо этого, в прошлом году Белорусский вокзал в Москве был оснащен ИБП производства «Лиотех». Сейчас мы прорабатываем возможность расширения этого опыта и на другие вокзалы и станции России.
«Лиотех» сотрудничает с крупными электросетевыми компаниями по проектам внедрения систем на базе литий-ионных аккумуляторов для обеспечения надежного электроснабжения. Один из проектов — это установка системы на участке Октябрьской железной дороги, что должно привести к увеличению его пропускной способности. Данный проект будет реализоваться в рамках трехстороннего соглашения, подписанного между «Роснано», АО РЖД и ООО «Русэнергосбыт» в 2019 году.
В целом, при реализации намеченных планов по итогам 2020 года выручка «Лиотеха» может составить около 600 млн рублей. Юлия Костюченко также заявила, что в компании и УК «Роснано» «абсолютно уверены, что все обязательства по мировому соглашению, заключенному с кредиторами новосибирского предприятия, будут выполнены в полном объеме и в срок».
Фото предоставлено пресс-службой компании
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