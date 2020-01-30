«Лиотех» увеличил выручку в 1,5 раза

Выручка новосибирского актива УК «Роснано» — «Лиотех» (юрлицо ООО «Энергетические решения») — в 2019 году составила 400 млн рублей. Это более чем в полтора раза превышает показатель 2018 года, сообщили в пресс-службе компании в ответ на запрос InfoPro54.

— Больше половины выручки пришлось на поставки нашей продукции для энергетики — это направление показывало рост, в первую очередь, для крупнейшего российского проекта возобновляемой энергетики. Около четверти выручки — это поставки аккумуляторных батарей для городского пассажирского электротранспорта. Остальная часть заказов в 2019 году пришлась на поставки источников бесперебойного питания, — комментирует Юлия Костюченко, инвестиционный директор УК «Роснано», член совета директоров «Лиотех».

— Еще год назад мы прогнозировали существенный рост этого рынка. Наши ожидания были связаны с ростом продаж литий-ионных батарей для троллейбусов с удлиненным ходом (электробусы с динамической подзарядкой). С одной стороны, мы не увидели значительных инициатив на местах со стороны региональных властей по переводу городского транспорта на электротягу, а с другой — один из крупнейших отечественных производителей троллейбусов — завод «Тролза» — сейчас практически простаивает и находится в процедуре реструктуризации бизнеса, — констатирует Юлия Костюченко. — Однако на рынке появилось много новых игроков, которые представили свои электробусы: ПАО «Камаз», ПАО ГАЗ, холдинг «Белкоммунмаш». Сейчас мы активно сотрудничаем со всеми крупными производителями городского пассажирского электротранспорта, которые испытывают электробусы на наших аккумуляторах. Надеемся, что в 2020 году регионы сделают более уверенные шаги в сторону электротранспорта, и мы сможем нарастить наш портфель заказов в этой сфере.

Спецификой 2019 года стало существенное снижение доходов по второму направлению. Это связано с банкротством главного контрагента «Лиотеха» в этом сегменте — завода ЗАО «Тролза». В то же время в компании отмечают, что на рынке электрификации общественного транспорта наблюдаются серьезные изменения.

Собеседник InfoPro54 поясняет, что продукция компании тестируется крупнейшими производителями городского электротранспорта. Пока подтвержденных заказов из Новосибирска нет, но «Лиотех» ведет переговоры с правительством Новосибирской области по обновлению парка электробусами с динамической подзарядкой уже в этом году.

Сейчас на заводе «Лиотех» проходит модернизация производства. Первый этап — расширение ассортимента за счет выпуска ячеек с более высокой плотностью энергии в алюминиевом корпусе.

— Мы заканчиваем монтаж оборудования и планируем начать выпуск новой продукции уже в марте. Новые ячейки, в первую очередь, будут востребованы в сфере электротранспорта, — поясняет Костюченко.

Сейчас на заводе производятся ячейки с катодом на базе литий-железо-фосфата и графитовым анодом. Второй этап модернизации предусматривает выпуск ячеек с новыми типами электрохимии: с другими составами катода — NMC (литий-никель-марганец-кобальта оксид) и анода — LTO (литий-титанат).

— Мы приступим ко второму этапу модернизации, когда будем иметь гарантированный сбыт на новую продукцию. Суммарный объем инвестиций, по нашим оценкам, может составить 4 млрд рублей, — рассказывает Юлия Костюченко.

— Мы планируем поставки нашей продукции для источников бесперебойного питания и систем постоянного оперативного тока. Видим существенный спрос на подобные решения со стороны российских компаний, работающих в разных областях, начиная от продуктового ритейла и заканчивая центрами обработки данных. «Лиотех» обладает необходимыми компетенциями и опытом для производства и поставки такой продукции, — говорит Костюченко. — Кроме того, мы планируем расширить наши поставки для горно-шахтного транспорта, погрузочной техники (ричтраки, вилочные погрузчики). В прошедшем году было успешно завершено испытание шахтного электровоза на аккумуляторах «Лиотех» на одном из рудников компании «Алроса». Наши батареи прошли опытную эксплуатацию в электропогрузочной технике ПАО «Камаз», сети розничных магазинов «Магнит». В текущем году мы планируем выходить на крупносерийные поставки данной продукции.

В 2020 году в компании также делают ставку и планируют наращивать выручку в сегменте производства источников бесперебойного питания.

— В 2019 году «Лиотех» стал технологическим партнером компании Delta Electronics — одного из мировых лидеров рынка источников бесперебойного питания для домашнего, офисного и промышленного использования. Совместный продукт уже поставлен в одну из крупнейших горнорудных компаний РФ, в настоящее время проходит запуск системы. Также в конце прошлого года «Лиотех» совместно с одним из своих партнеров выиграли тендер «Сбербанка» на поставку источников бесперебойного питания (ИБП). Это двухлетний контракт. И первый в России масштабный конкурс на закупку ИБП на литий-ионных аккумуляторах, — перечисляет Костюченко. — Помимо этого, в прошлом году Белорусский вокзал в Москве был оснащен ИБП производства «Лиотех». Сейчас мы прорабатываем возможность расширения этого опыта и на другие вокзалы и станции России.

В 2020 году «Лиотех» намерен расширить пул заказов на источники бесперебойного питания.

«Лиотех» сотрудничает с крупными электросетевыми компаниями по проектам внедрения систем на базе литий-ионных аккумуляторов для обеспечения надежного электроснабжения. Один из проектов — это установка системы на участке Октябрьской железной дороги, что должно привести к увеличению его пропускной способности. Данный проект будет реализоваться в рамках трехстороннего соглашения, подписанного между «Роснано», АО РЖД и ООО «Русэнергосбыт» в 2019 году.

В целом, при реализации намеченных планов по итогам 2020 года выручка «Лиотеха» может составить около 600 млн рублей. Юлия Костюченко также заявила, что в компании и УК «Роснано» «абсолютно уверены, что все обязательства по мировому соглашению, заключенному с кредиторами новосибирского предприятия, будут выполнены в полном объеме и в срок».

Напомним, завод компании «Лиотех» открылся в Новосибирске в 2011 году как проект «Роснано» и китайской Thunder Sky Group. Общий объем инвестиций составил более 13,5 млрд рублей. К 2013 году он должен был выйти на проектную мощность 400 млн ампер-часов, но в 2014 году производство было приостановлено из-за низкого спроса на литий-ионные аккумуляторы. С 2016 года завод находится в процедуре банкротства. Основными кредиторами компании являются «Роснано» — 9 млрд, минэкономразвития Новосибирской области — 498,8 млн, налоговая служба — 278,9 млн рублей. В октябре прошлого года компания заключила мировое соглашение с кредиторами — с рассрочкой погашения обязательств в течение 10 лет, дело о банкротстве компании прекращено.

Фото предоставлено пресс-службой компании