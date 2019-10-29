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Торговые операторы на остановках лоббируют свои права

Не желая оставаться без рабочих мест в случае реализации концессии по «умным остановкам».
  • 29/10/2019, 14:10
Автор: Евгения Серёгина
Торговые операторы на остановках лоббируют свои права
«Надо дать мелкому бизнесу возможность поставить остановку на законных основаниях — без торгов и риска расторжения договора».

Новосибирские предприниматели опасаются досрочного расторжения договоров с началом реализации проекта «Умная остановка» на территории города. Сейчас они не подпадают под параметры этих остановок, прописанных нормативными актами мэрии. По мнению представителей микробизнеса, готовящаяся концессия ставит предпринимателей в заведомо невыполнимые условия и открывает дорогу крупному бизнесу. И это при том, что предприниматели, осуществляющие на остановках торговлю прессой, фастфудом, молочной продукцией, в условиях приоритетного для мелкого бизнеса права готовы сами ставить новые функциональные объекты. Точку в этом вопросе предпринимательское сообщество надеется поставить на Новосибирском торговом форуме с участием представителей федерального и регионального минпромторгов и мэрии Новосибирска. Он пройдет в городе 6-8 ноября. Об этом изданию сообщила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева, к которой обратились предприниматели, осуществляющие деятельность в более чем 900 нестационарных объектах.

Город все-таки «поумнеет» на 200 остановок

Город все-таки «поумнеет» на 200 остановок

— Согласно распоряжению мэра, «умная остановка» занимает 20 кв. м, — поясняет собеседник издания. — У нынешних предпринимателей участок, выделенный под их объект, — примерно 10 кв. м. Как только поставят «умную остановку», которая соответствует распоряжению мэра, получится, что они нарушат закон, потому что самовольно займут часть земельного участка. По договорам аренды в случае нарушения законодательства идет одностороннее расторжение договора. То есть у предпринимателей нет законной возможности ставить «умные остановки» уже сейчас.

Ситуация может усугубиться и социальными последствиями. Каждый торговый объект обслуживают примерно четыре сотрудника, и в случае расторжения договоров с указанными  арендаторами без работы окажутся уже несколько тысяч человек.

Представители предпринимательского сообщества направили официальное письмо в мэрию Новосибирска, в котором просят организовать встречу и обсудить озвученные предложения.

Арендаторы не хотят отдавать остановки оптовому инвестору

Арендаторы не хотят отдавать остановки оптовому инвестору

— Первое: действующим предпринимателям дать законную возможность участия в проекте, — озвучивает Наталия Кошелева предложения владельцев киосков и павильонов. — Если на участке уже стоит предприниматель, имеющий торговый объект, то надо дать ему возможность поставить остановку на законных основаниях — без торгов и риска расторжения договора. Второе: если для крупного бизнеса мэрия предусматривает договор на срок 15-20 лет, почему это право долгосрочного договора более чем на 10 лет не дать малому бизнесу? Третье: это гарантия того, что договор не будет расторгнут заранее. Если, к примеру, идет расширение дороги, то у предпринимателя должна быть гарантия, что «умная остановка» меняет свои координаты без торгов.

В мэрии Новосибирска не согласны с тем, что проект «умных остановок» дает «зеленый свет» исключительно одному крупному концессионеру.

Инвестор готов вложить в «Умные остановки» 1,5 млрд по концессии

Инвестор готов вложить в «Умные остановки» 1,5 млрд по концессии

 Мы определяем конкурсные процедуры в полном соответствии с законом для того, чтобы построить эти остановки,  говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть.  Под отдельного бизнесмена это делать запрещает закон. Все, что делается, делается в интересах новосибирцев-пассажиров. Мы не нарушаем закон и делаем пошагово, чтобы все было прозрачно, доступно. Пользуйтесь этим, объединяйтесь — если вы поодиночке не можете решать какие-то вопросы, создавайте совместный проект и участвуйте. Если кто-то выиграет лот и будет строить эти остановки, то есть, в конце концов, возможность вступить в арендные отношения. То есть здесь широкое поле деятельности для предпринимательства, никаких ограничений город не создает.

Одним из вариантов решения вопроса могли бы стать принятые октябрьской сессией горсовета изменения в положение о нестационарных объектах на территории города. Напомним, согласно одному из изменений, инициированному еще несколько лет назад предпринимательским сообществом, коммерсантам, с которыми муниципалитет по ряду причин досрочно расторгает договор аренды земельного участка, должно предоставляться компенсационное место.

 Принцип «Теряешь место  не теряешь бизнес»  это новая процедура появления компенсационных мест,  говорит председатель комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов.  Единственное, что если предприниматель размещал свой объект в центре города, то компенсационное место, скорее всего, будет предоставляться в микрорайонах комплексной застройки. Принцип и процедура предоставления компенсационных мест прописана. Она будет внеконкурсная. Есть еще одна важная процедура в этом алгоритме: предприниматель сам должен предлагать место, которое он видит на карте, с предоставлением, а задача мэрии  проверить, соответствует ли размещение объекта нормам и требованиям, что сегодня нам предъявляет федеральное законодательство.

Коммерсантам-«нелегалам» компенсируют потерянные места

Однако мало кто из коммерсантов готов менять центр на жилмассивы окраин.

 Компенсировать должны равноценно,  считают представители бизнес-сообщества.  Даже когда предприниматели платят за аренду, есть коэффициент  в центре или не в центре. Это разная проходимость, разные выручки.

По их мнению, предложения по местам пока не соответствуют спросу, который может появиться в случае досрочного расторжения договоров в связи с реализацией проекта «Умные остановки». Кроме того, армия безработных, оказавшихся за бортом, может пополниться и после передачи дорог и всей дорожной инфраструктуры в Городской центр организации и дорожного движения.

Напомним, ранее компания ООО «Россибинвест» заявляла о готовности произвести и установить 300 «умных остановок» на территории Новосибирска в течении 2-3 лет. Как сообщал учредитель компании Дмитрий Гарцуев, на тот момент уже были достигнуты предварительные договоренности с рядом потенциальных арендаторов: производителями фастфуда, операторами сотовой связи, цветочными компаниями.

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