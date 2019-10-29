Торговые операторы на остановках лоббируют свои права

— Согласно распоряжению мэра, «умная остановка» занимает 20 кв. м, — поясняет собеседник издания. — У нынешних предпринимателей участок, выделенный под их объект, — примерно 10 кв. м. Как только поставят «умную остановку», которая соответствует распоряжению мэра, получится, что они нарушат закон, потому что самовольно займут часть земельного участка. По договорам аренды в случае нарушения законодательства идет одностороннее расторжение договора. То есть у предпринимателей нет законной возможности ставить «умные остановки» уже сейчас.
Ситуация может усугубиться и социальными последствиями. Каждый торговый объект обслуживают примерно четыре сотрудника, и в случае расторжения договоров с указанными арендаторами без работы окажутся уже несколько тысяч человек.
Представители предпринимательского сообщества направили официальное письмо в мэрию Новосибирска, в котором просят организовать встречу и обсудить озвученные предложения.
— Первое: действующим предпринимателям дать законную возможность участия в проекте, — озвучивает Наталия Кошелева предложения владельцев киосков и павильонов. — Если на участке уже стоит предприниматель, имеющий торговый объект, то надо дать ему возможность поставить остановку на законных основаниях — без торгов и риска расторжения договора. Второе: если для крупного бизнеса мэрия предусматривает договор на срок 15-20 лет, почему это право долгосрочного договора более чем на 10 лет не дать малому бизнесу? Третье: это гарантия того, что договор не будет расторгнут заранее. Если, к примеру, идет расширение дороги, то у предпринимателя должна быть гарантия, что «умная остановка» меняет свои координаты без торгов.
В мэрии Новосибирска не согласны с тем, что проект «умных остановок» дает «зеленый свет» исключительно одному крупному концессионеру.
— Мы определяем конкурсные процедуры в полном соответствии с законом для того, чтобы построить эти остановки, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Под отдельного бизнесмена это делать запрещает закон. Все, что делается, делается в интересах новосибирцев-пассажиров. Мы не нарушаем закон и делаем пошагово, чтобы все было прозрачно, доступно. Пользуйтесь этим, объединяйтесь — если вы поодиночке не можете решать какие-то вопросы, создавайте совместный проект и участвуйте. Если кто-то выиграет лот и будет строить эти остановки, то есть, в конце концов, возможность вступить в арендные отношения. То есть здесь широкое поле деятельности для предпринимательства, никаких ограничений город не создает.
Одним из вариантов решения вопроса могли бы стать принятые октябрьской сессией горсовета изменения в положение о нестационарных объектах на территории города. Напомним, согласно одному из изменений, инициированному еще несколько лет назад предпринимательским сообществом, коммерсантам, с которыми муниципалитет по ряду причин досрочно расторгает договор аренды земельного участка, должно предоставляться компенсационное место.
— Принцип «Теряешь место — не теряешь бизнес» — это новая процедура появления компенсационных мест, — говорит председатель комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. — Единственное, что если предприниматель размещал свой объект в центре города, то компенсационное место, скорее всего, будет предоставляться в микрорайонах комплексной застройки. Принцип и процедура предоставления компенсационных мест прописана. Она будет внеконкурсная. Есть еще одна важная процедура в этом алгоритме: предприниматель сам должен предлагать место, которое он видит на карте, с предоставлением, а задача мэрии — проверить, соответствует ли размещение объекта нормам и требованиям, что сегодня нам предъявляет федеральное законодательство.
Однако мало кто из коммерсантов готов менять центр на жилмассивы окраин.
— Компенсировать должны равноценно, — считают представители бизнес-сообщества. — Даже когда предприниматели платят за аренду, есть коэффициент — в центре или не в центре. Это разная проходимость, разные выручки.
По их мнению, предложения по местам пока не соответствуют спросу, который может появиться в случае досрочного расторжения договоров в связи с реализацией проекта «Умные остановки». Кроме того, армия безработных, оказавшихся за бортом, может пополниться и после передачи дорог и всей дорожной инфраструктуры в Городской центр организации и дорожного движения.
Напомним, ранее компания ООО «Россибинвест» заявляла о готовности произвести и установить 300 «умных остановок» на территории Новосибирска в течении 2-3 лет. Как сообщал учредитель компании Дмитрий Гарцуев, на тот момент уже были достигнуты предварительные договоренности с рядом потенциальных арендаторов: производителями фастфуда, операторами сотовой связи, цветочными компаниями.