Торговые операторы на остановках лоббируют свои права

Ситуация может усугубиться и социальными последствиями. Каждый торговый объект обслуживают примерно четыре сотрудника, и в случае расторжения договоров с указанными арендаторами без работы окажутся уже несколько тысяч человек.

Представители предпринимательского сообщества направили официальное письмо в мэрию Новосибирска, в котором просят организовать встречу и обсудить озвученные предложения.

В мэрии Новосибирска не согласны с тем, что проект «умных остановок» дает «зеленый свет» исключительно одному крупному концессионеру.

Инвестор готов вложить в «Умные остановки» 1,5 млрд по концессии — Мы определяем конкурсные процедуры в полном соответствии с законом для того, чтобы построить эти остановки, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Под отдельного бизнесмена это делать запрещает закон. Все, что делается, делается в интересах новосибирцев-пассажиров. Мы не нарушаем закон и делаем пошагово, чтобы все было прозрачно, доступно. Пользуйтесь этим, объединяйтесь — если вы поодиночке не можете решать какие-то вопросы, создавайте совместный проект и участвуйте. Если кто-то выиграет лот и будет строить эти остановки, то есть, в конце концов, возможность вступить в арендные отношения. То есть здесь широкое поле деятельности для предпринимательства, никаких ограничений город не создает.

Одним из вариантов решения вопроса могли бы стать принятые октябрьской сессией горсовета изменения в положение о нестационарных объектах на территории города. Напомним, согласно одному из изменений, инициированному еще несколько лет назад предпринимательским сообществом, коммерсантам, с которыми муниципалитет по ряду причин досрочно расторгает договор аренды земельного участка, должно предоставляться компенсационное место.

— Принцип «Теряешь место — не теряешь бизнес» — это новая процедура появления компенсационных мест, — говорит председатель комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. — Единственное, что если предприниматель размещал свой объект в центре города, то компенсационное место, скорее всего, будет предоставляться в микрорайонах комплексной застройки. Принцип и процедура предоставления компенсационных мест прописана. Она будет внеконкурсная. Есть еще одна важная процедура в этом алгоритме: предприниматель сам должен предлагать место, которое он видит на карте, с предоставлением, а задача мэрии — проверить, соответствует ли размещение объекта нормам и требованиям, что сегодня нам предъявляет федеральное законодательство.

— Компенсировать должны равноценно, — считают представители бизнес-сообщества. — Даже когда предприниматели платят за аренду, есть коэффициент — в центре или не в центре. Это разная проходимость, разные выручки.

Однако мало кто из коммерсантов готов менять центр на жилмассивы окраин.

По их мнению, предложения по местам пока не соответствуют спросу, который может появиться в случае досрочного расторжения договоров в связи с реализацией проекта «Умные остановки». Кроме того, армия безработных, оказавшихся за бортом, может пополниться и после передачи дорог и всей дорожной инфраструктуры в Городской центр организации и дорожного движения.

Напомним, ранее компания ООО «Россибинвест» заявляла о готовности произвести и установить 300 «умных остановок» на территории Новосибирска в течении 2-3 лет. Как сообщал учредитель компании Дмитрий Гарцуев, на тот момент уже были достигнуты предварительные договоренности с рядом потенциальных арендаторов: производителями фастфуда, операторами сотовой связи, цветочными компаниями.