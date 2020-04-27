Коронавирус простимулировал частный интерес к страховкам

В режиме самоизоляции

Новый экономический кризис, на который наложилась ситуация с пандемией коронавируса, а также введение режима самоизоляции повлияли на интерес граждан к страхованию. Алексей Игошин, директор филиала «Росгосстраха» в Новосибирской области, отмечает, что клиенты активнее страхуют свое здоровье и имущество. Востребованы также обязательные виды, в частотности, ОСАГО.

— Статистика продаж компании «Росгосстрах» показывает, что в последние две недели марта, предшествовавшие введению режима повышенной готовности, спрос на «автогражданку» существенно увеличился. Если сравнивать со среднестатистической неделей 2020 года (за исключением новогодних каникул), рост количества заключенных «Росгосстрахом» в этот период договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств составил 41%, — констатирует Игошин.

По его словам, в условиях распространения коронавируса большую перспективу и востребованность имеют социальные виды страхования — телемедицина и доступные по цене так называемые «коробочные» продукты медицинского страхования. Актуально ипотечное страхование. Падение спроса произошло на полисы страхования медицинских расходов путешественников — как выезжающих за рубеж, так и отправляющихся в поездки по России. Причина понятна — это ограничения, связанные с пандемией по коронавирусу.

— К страхованию в целом интерес возрос, клиенты звонят, спрашивают, просят просчитать стоимость страхования здоровья, движимого и недвижимого имущества, так как в текущей ситуации каждому человеку хочется сохранить самое ценное, — комментирует заместитель директора Новосибирского филиала по розничному бизнесу «АльфаСтрахование» Ксения Мерзлякова.

Директор филиала «Ингосстраха» в Новосибирской области Дмитрий Шевченко наблюдает сезонный рост продаж полисов от укуса клеща.

— В Новосибирской области аномально теплая весна. Очевидно, это стимулирует спрос, несмотря на требования по самоизоляции, — поясняет эксперт.

По мнению Дмитрия Шевченко, во многом спрос на страхование зависит от покупательной способности населения.

— Экономическая ситуация сейчас такова, что доходы граждан уменьшаются, и приобретение страхового полиса не является для них первоочередной необходимостью. В то же время некоторые недавно появившиеся риски могут побуждать клиентов принимать дополнительные меры безопасности для защиты здоровья, жизни, имущества. В частности, в ситуации, когда многим россиянам пришлось перейти на дистанционный режим работы, может вырасти интерес к продуктам ИФЛ, так как теперь квартира или дом — это не просто место проживания, но и место работы человека, — поясняет собеседник Infopro54.

Также, по его наблюдениям, в период экономического роста некоторые клиенты ищут предложения с самой низкой ценой, предполагая, что все страховщики на рынке априори в полном объеме исполнят свои обязательства, тогда как в кризис для клиентов надежность страховой компании является ключевым фактором для выбора.

Ксения Мерзлякова также отмечает, что клиенты стараются экономить на страховании, в 70% случаев отдают предпочтение усеченным продуктам КАСКО (программы «Каско в Десятку», «Каско он/офф», «Каско Дай пять», «Каско от чужих ошибок»), а также сокращают страховые суммы в программах страхования недвижимости.

— Основной интерес у клиентов вызывают новые продукты КАСКО, разработанные для экономии бюджета и позволяющие обезопасить свой автомобиль, на прежнем уровне остается спрос на ипотечное страхование и страхование от клещевого энцефалита. Важно также отметить, что растет спрос на онлайн-сервисы, в том числе онлайн-урегулирование. Актуальна защита на случай выявления коронавируса «Коронавирус.НЕТ», — перечисляет Мерзлякова.

А вот для регионального бизнеса страхование имущества и рисков, судя по всему, не является первоочередной задачей — активности в этом направлении страховщики не наблюдают. Об этом Infopro54 сообщили все участники обзора.

На дистанции

Максим Поправко, директор Новосибирского филиала АО «ГСК «Югория» сообщает, что в текущей ситуации еще более приоритетной задачей стала работа с действующими клиентами.

— Как и многие компании, мы были вынуждены вывести сотрудников на «удаленку». У нас в «Югории» хорошая IT-поддержка, поэтому больших проблем с технологией работы на «удаленке» не испытали. Но, с другой стороны, страхование остается очень человеческим бизнесом, где важно живое, личное общение. Хотелось бы скорее вернуться в оффлайн, — комментирует Поправко. — Новосибирск — в значительной степени город малого бизнеса, который наиболее подвержен негативному воздействию снижения экономической активности. Поэтому любая поддержка со стороны государства, обслуживающих банков, арендодателей не будет лишней или избыточной. Сохранение малого бизнеса сейчас — залог быстрого восстановления экономики региона после победы над распространением вируса.

В условиях разворачивающейся пандемии коронавируса и уже объявленного по всей стране режима повышенной готовности «Росгосстрах» также предусмотрел расширение возможностей общения клиентов с компанией в электронном виде. Офисы «АльфаСтрахования» сейчас работают в прежнем режиме, с соблюдением всех требований к безопасности клиентов и сотрудников.

— Мы рядом с нашими клиентами и готовы оказать им любую помощь и поддержку, — говорит Ксения Мерзлякова.

Тренды-2020

К прогнозам участники рынка относятся очень осторожно. Дмитрий Шевченко считает, что на фоне пандемии коронавируса наибольшую стабильность будут демонстрировать, во-первых, ОСАГО — ввиду своей обязательности, а во-вторых, страхование имущества физических лиц — за счет смещения фокуса внимания клиентов на страхование квартир, домов, дач.

— При этом размер средней премии в страховании ИФЛ вероятно снизится, но в целом этот сегмент, скорее всего, вырастет. Рынок КАСКО продолжит стагнировать — как в связи со снижением реальных доходов населения, так и с ростом цен на автомобили, — рассуждает он. — Что касается рынков корпоративного страхования и ДМС, мы считаем, что они будут концентрироваться в сегменте крупного бизнеса, так как предприятия малого и среднего бизнеса столкнутся с трудностями из-за действующих ограничений. Безусловно, это не будет способствовать росту данных направлений.

Алексей Игошин считает, что сейчас не самое благодарное время для прогнозов.

— Работа в условиях пандемии и одновременного падения цен на нефть — это новый опыт. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от «карантинно-выходного» режима, в котором живет наша страна. Если к началу лета страна вернется в обычный рабочий ритм, то, полагаю, падение объемов по итогам года составит около 5-10%. Но в любом случае рынок приспособится к работе в новой реальности, и даже в самом негативном сценарии мы не видим падения более чем на 15-20%. И после любого кризиса следует ожидать восстановительного роста — вопрос лишь в том, когда он настанет, — поясняет Игошин. — Рынок страхования будет следовать за общеэкономическими тенденциями. Пока мы говорим о падении, но надеемся все же, что оно будет не критическим. Опыт прошлых кризисов показал, что страховые компании в России обходились без какой-либо поддержки со стороны государства. Из крупных страховщиков никто не банкротился. Скорее всего, в этот раз с рынка уйдет ряд компаний второго эшелона, но этот процесс происходил бы и без кризиса — просто чуть медленнее.

Фото: pixabay.com, автор- fernandozhiminaicela