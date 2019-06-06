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В 2019 году объем инвестиций АО «РЭС» вырастет на 37% — до 2,5 млрд рублей

  • 06/06/2019, 10:41
В региональном правительстве были рассмотрены инвестиционные программы в сфере электроэнергетики на территории региона.

В 2019 году объем инвестиций АО «РЭС» вырастет на 37% - до 2,5 млрд рублей4 июня 2019 в правительстве Новосибирской области состоялось заседание межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Новосибирской области, в ходе которого были рассмотрены инвестиционные программы в сфере электроэнергетики на территории региона.

Первым был заслушан доклад Евгения Филиппова — директора по инвестициям акционерного общества «Региональные электрические сети», которое является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы области. В начале своего доклада он представил итоги реализации инвестиционной программы АО «РЭС» за 2018 год, отметив, что за прошедший год Обществу удалось завершить несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость.

Евгений Филиппов подчеркнул, что приоритетными задачами инвестиционной деятельности предприятия являются повышение надежности работы электросетевого оборудования и его безопасного функционирования, создание возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, а также выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии.

Учитывая достаточно обширный спектр задач, стоящих перед Обществом, вниманию собравшихся были представлены предложения по корректировке инвестиционной программы АО «РЭС» на 2019 год, которые предусматривают увеличение объемов капитальных вложений почти на 37 % — до 2,5 млрд рублей.

В рамках скорректированной инвестиционной программы в 2019 году АО «РЭС» планирует:

  • выполнить значительный объем мероприятий по реконструкции сетей 0,4-10 кВ;
  • осуществить строительство (реконструкцию) сетей 6 (10) кВ, установку пунктов секционирования сети 10 кВ;
  • продолжить и завершить в периоде 2019-2020 гг. реконструкцию подстанций ПС 110 кВ Центральная, ПС 110 кВ Заречная, ПС 110 кВ Баганская, выполнить замену трансформаторов ПС 110 кВ Первомайская, ПС 110 кВ Карасукская, ПС 110 кВ Текстильная, ПС 110 кВ Колывань, ПС 110 кВ Пашино, ПС 110 кВ Животновод.

Выполнение указанных мероприятий позволит повысить надежность, обеспечить бесперебойность электроснабжения существующих потребителей региона.

Кроме того, в целях экономического и социального развития территорий Новосибирской области, в том числе создания возможности технологического присоединения новых потребителей, в 2019 году АО «РЭС» планирует:

  • выполнить проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110 кВ Залив с трансформаторами 2х25 МВА, питающих ЛЭП 110 кВ в районе с. Верх-Тула Новосибирского района;
  • продолжить и завершить реконструкцию ПС 35 кВ Барлак с увеличением установленной мощности до 32 МВА с переводом на класс напряжения 110 кВ, строительством питающих ЛЭП 110 кВ (Мошковский район).

По итогам заседания представленные предложения по корректировке инвестиционной программы АО «РЭС» на 2019 год были одобрены межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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