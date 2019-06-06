В 2019 году объем инвестиций АО «РЭС» вырастет на 37% — до 2,5 млрд рублей

4 июня 2019 в правительстве Новосибирской области состоялось заседание межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Новосибирской области, в ходе которого были рассмотрены инвестиционные программы в сфере электроэнергетики на территории региона.
Первым был заслушан доклад Евгения Филиппова — директора по инвестициям акционерного общества «Региональные электрические сети», которое является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы области. В начале своего доклада он представил итоги реализации инвестиционной программы АО «РЭС» за 2018 год, отметив, что за прошедший год Обществу удалось завершить несколько крупных инвестиционных проектов, имеющих высокую технологическую и социальную значимость.
Евгений Филиппов подчеркнул, что приоритетными задачами инвестиционной деятельности предприятия являются повышение надежности работы электросетевого оборудования и его безопасного функционирования, создание возможности технологического присоединения электроустановок потребителей к электрическим сетям, а также выполнение мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии.
Учитывая достаточно обширный спектр задач, стоящих перед Обществом, вниманию собравшихся были представлены предложения по корректировке инвестиционной программы АО «РЭС» на 2019 год, которые предусматривают увеличение объемов капитальных вложений почти на 37 % — до 2,5 млрд рублей.
В рамках скорректированной инвестиционной программы в 2019 году АО «РЭС» планирует:
Выполнение указанных мероприятий позволит повысить надежность, обеспечить бесперебойность электроснабжения существующих потребителей региона.
Кроме того, в целях экономического и социального развития территорий Новосибирской области, в том числе создания возможности технологического присоединения новых потребителей, в 2019 году АО «РЭС» планирует:
По итогам заседания представленные предложения по корректировке инвестиционной программы АО «РЭС» на 2019 год были одобрены межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при губернаторе Новосибирской области.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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