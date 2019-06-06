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ВТБ демонстрирует инновационные технологии на годовом общем собрании акционеров

  • 06/06/2019, 11:36
В рамках ГОСА впервые применяются технологии виртуальной реальности при голосовании акционеров.

ВТБ демонстрирует инновационные технологии на годовом общем собрании акционеровВ VR-формате участники собрания получили уникальную возможность проголосовать в шлеме виртуальной реальности, ознакомиться с виртуальным сервисом предоставления ипотеки, «прогуляться» по новостройкам. Виртуальный консультант также объясняет акционерам тонкости инвестирования и на основе реальных данных составляет индивидуальные графики доходности.

Еще одна инновация — это двухфакторная аутентификация акционеров с использованием NFC-брелока или QR-кода, а в качестве второго фактора -биометрические данные (изображения лица). Кроме того, в тестовом режиме можно голосовать, не нажимая кнопки, а управляя голосом. В перспективе такой способ голосования позволит упростить участие в собрании для слабовидящих акционеров.

ВТБ первым среди других крупных публичных акционерных обществ предложил воспользоваться стойками самостоятельной регистрации, что существенно сократило время прохождения обязательной идентификации.

Также у акционеров появилась возможность задать вопрос топ-менеджменту в электронном виде – через специальные терминалы, систему электронного голосования на сайте ВТБ Регистратора и мобильное приложение «Акционер ВТБ». Это значительно ускорило процесс обработки вопросов.

— Традиционно в рамках годового собрания акционеров наш банк презентует различные технологические новинки. Мы постоянно развиваем наши мобильные приложения для акционеров и клиентов банка. Так, система электронного голосования уже стала неотъемлемой частью собраний: ей пользуются уже более 90% акционеров, — отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО).

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО)

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