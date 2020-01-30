Сбербанк в Новосибирске провел бизнес-завтрак для застройщиков

В четверг, 30 января, при поддержке Сбербанка в Новосибирске состоялся деловой завтрак для застройщиков.

Спикерами бизнес-завтрака стали заместитель председателя Сибирского банка – управляющий Новосибирским отделением №8047 ПАО Сбербанк Игорь Безматерных, который рассказал аудитории про итоги и ключевые тренды на строительном рынке, а также известный российский маркетолог Игорь Манн и эксперт в области повышения прибыльности строительных компаний Иван Черемных, выступавшие с докладом «20 идей для строительной компании, чтобы продавать Дороже, Быстрее и Больше в 2020 году».

По словам председателя Сибирского банка Татьяны Галкиной, Сбербанк заинтересован в проведении мероприятий подобного или иного формата для предпринимателей и в дальнейшем.

— В этом году мы продолжаем добрую традицию обмениваться идеями с корпоративными клиентами, делиться лучшими практиками, знаниями и реальными инструментами достижения бизнес-результатов. Уверена, что экспертиза Сбербанка, помноженная на опыт наших партнеров из команды «Манн, Черемных и партнеры», даст на выходе участникам мероприятия много ценных советов и полезной информации, — отмечает Татьяна Галкина.

Фото предоставлено пресс-службой банка