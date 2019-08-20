В преддверии отопительного сезона Ростехнадзор выявил около 7 тысяч нарушений

В ходе проверок инспекторы Ростехнадзора уже выявили около 7 тысяч нарушений. Около 1700 — в районных электросетях Новосибирской области.

— В регионах округа сохраняется проблема ограничения электроснабжения котельных из-за долгов за электроэнергию. Это касается Алтайского края, Новосибирской, Омской и Кемеровской областей, а также Республики Алтай. Такая ситуация приводит к возникновению рисков невыполнения ремонтных работ для подготовки к отопительному периоду, — констатировал Мироненко. — На 16 августа эта проблема касалась 801 котельной — это почти 10% от общего числа котельных в округе. За счет привлечения органов власти на местах их количество удалось снизить на 7%.

Ведомство также выделило 51 муниципальное образование в округе, где у теплоснабжающих организаций выявлены нарушения, влияющие на подготовку к отопительному сезону. В Новосибирской области в этот список вошли Искитимский и Венгеровский районы.

Генеральный директор филиала «СО ЕЭС» ОДУ Сибири Алексей Хлебов отметил, что по Сибири наблюдается достаточно благостная картина. За последние 6 месяцев количество аварий на сетевом комплексе округа уменьшилось на 21%. По генерирующим компаниям — на 11%. В целом, по его словам, в большой энергетике аварийность уменьшилась на 19%, а случаи прекращения электроснабжения потребителей (10 МВт и более) сократились на 37%. Однако Хлебов констатировал, что среди электросетевых компаний наблюдается рост аварийности: ООО «РН-Ванкор» (с 1 в 2018-м до 5 — в 2019 году), АО «Электромагистраль»(Новосибирская область, с 15 до 26), «Восточно-сибирская железная дорога» (с 9 до 13), ОГУЭП «Облкоммунэнерго» (с 3 до 6). Основной причиной роста аварийности в новосибирской компании «Электромагистраль» в «СО ЕЭС» ОДУ считают неправильные действия УРЗА, а также недостатки в эксплуатации.

Увеличение аварийности специалисты «СО ЕЭС» ОДУ зафиксировали и среди генерирующих компаний округа. По данным, приведенным Алексеем Хлебовым, речь идет о ПОЭ Южно-Кузбасской ГРЭС (Кемеровская область, с 1 до 6), Ново-Кемеровской ТЭЦ (с 0 до 3), Красноярских ТЭЦ-1 (с 0 до 3) и ТЭЦ-3 (с 1 до 4), а также Новосибирской ТЭЦ-5 (с 1 до 3).

— Несмотря на достаточно серьезную техническую политику ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), направленную на поддержание основных фондов, за 6 месяцев 2019 года идет рост значения коэффициента аварийности в 4,7 раза (коэффициент отражает нахождение оборудования в аварийном ремонте ко времени возможности нормальной работоспособности), — пояснил Алексей Хлебников. — За последние 6 месяцев на ТЭЦ-5 17 раз останавливалось оборудование на аварийный ремонт. Это происходит на фоне смены основного вида топлива на станции, несмотря на то, что СГК подписала достаточно интересный план по повышению надежности работы оборудования на котлах энергоблоков ТЭЦ-5.

Как пояснили в ответ на запрос InfoPro54 в пресс-службе ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), системным оператором приведены данные, которые связаны, прежде всего, с рынком электроэнергии, а не с техническими вопросами и не с теплоснабжением.

— Если говорить об аварийности, то за 8 месяцев 2019 года на Новосибирской ТЭЦ-5 она осталась примерно на одном уровне. В этом году были зафиксированы 4 ситуации, за такой же период в 2018 году — 3, — говорится в ответе, полученном редакцией. — Цифры, озвученные на совещании, отражают общее количество заявок системному оператору «ЕЭС ОДУ» Сибири на остановы оборудования Новосибирской ТЭЦ-5 и вывод в ремонт. За шесть месяцев 2019 года были поданы 17 заявок.

В СГК пояснили, что остановы оборудования связаны с технологическими работами на станции, в том числе с ремонтом поверхностей нагрева котлов, устранением свищей на неотключаемых участках котлов, заменой дренажей и т.д.

— В этом году масштабы замены поверхностей нагрева котлов кратно увеличены по сравнению с предыдущими годами (в 2019 году на ТЭЦ-5 меняют около 300 тонн). На протяжении ряда лет их не меняли в достаточном количестве, что негативно сказывалось на эффективности работы оборудования. Техническая политика СГК направлена на повышение эффективности, надежности эксплуатации генерирующего оборудования, поэтому количество и объемы ремонтов увеличиваются, — напоминают в компании.— Указанные работы не создают каких-либо неудобств потребителям. Все ремонтные работы необходимы для качественной подготовки и прохождения нового отопительного сезона. Добавим, состояние оборудования станции оценивается не только озвученным коэффициентом аварийности, но и индексом технического состояния (ИТС) и индексом готовности оборудования (ИГО). Эти величины рассчитываются по специальной методике Минэнерго РФ, находятся под контролем технической инспекции и Ростехнадзора. На июль 2019 года для ТЭЦ-5 эти значения составляли: ИТС — 84,183; ИГО — 0,98, что выше средних значений по отрасли.

Алексей Хлебов также обратился к полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе с просьбой помочь в урегулировании вопроса по ремонту сетевого комплекса вдоль Транссиба.

— В связи с ростом грузоперевозок из Кузбасса ОАО РЖД делает все, чтобы сорвать заранее согласованные графики ремонта. Это проблема всего сетевого комплекса, расположенного вдоль Транссиба, — констатировал он. — В РЖД это мотивируют «проездной обстановкой». Все понимают существующую проблему, необходимость ремонтов, но электросетевой комплекс РЖД находится «в загоне» по отношению к грузоперевозкам

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло потребовал от органов власти регионов Сибири и профильных компаний подключиться к решению озвученных вопросов, чтобы своевременно обеспечить все муниципальные образования и субъекты энергетики паспортами готовности к работе в осенне-зимний период.

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