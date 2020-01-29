В 2019 году СТУ возвращено в Казахстан более 41 тыс. тонн ввезённых товаров

В 2019 году мобильными группами Алтайской, Новосибирской и Омской таможен возвращено в Республику Казахстан около 41,4 тысяч тонн товаров, ввезённых в Российскую Федерацию с нарушением требований российского законодательства, что превысило аналогичный показатель прошлого года почти на 50% (в 2018 году – 27,7 тысяч тонн), сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

Отмечается, что в основном номенклатура возвращённых товаров включала продукцию растительного (овощи, фрукты) и животного (мясо, кисломолочные продукты, рыба) происхождения, а также товары народного потребления (одежда, обувь и прочее).

— Всего в 2019 году мобильные группы СТУ остановили и проверили более 23 тысяч транспортных средств. В результате выявлено более 44,7 тысяч тонн товаров с нарушениями. По фактам выявленных нарушений возбуждено 246 дел об административных правонарушениях и 33 уголовных дела, — говорится в сообщении пресс-службы. — Задержано 29 партий «санкционных» товаров (яблоки, груши, куриные окорочка) общим весом более 170 тонн, которые были уничтожены должностными лицами Россельхознадзора.

В результате работы мобильных групп выявлено более 475 тысяч единиц контрафактной продукции. Проведено 17 таможенных досмотров, возбуждено 15 уголовных дел по ч. 1 ст. 180 УК РФ.

Кроме того, мобильными группами СТУ остановлено и проверено 2 391 транспортное средство, перемещающее лесо- и пиломатериалы с целью их вывоза с территории Российской Федерации. Общий вес лесо- и пиломатериалов, в отношении которых выявлены нарушения, составил 2 680,62 тонн, объём – 3 990,97 м3.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ