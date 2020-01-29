Второй тендер на реконструкцию ВПП-2 Толмачево ожидают в 2020 году

— Федеральное финансирование реконструкции аэродромного комплекса Толмачево и ВПП-2 составляет 8,9 млрд рублей. 3,6 млрд из них федерация уже отыграла. Хорошо, что в тендере победила местная компания — ОАО «Новосибирскавтодор». Ей предстоит в течении двух строительных сезонов построить новый перрон, а также часть объектов инфраструктуры аэропорта, — констатировал на коллегии минтранса гендиректор ОАО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

— Надеемся, что второй этап будет подготовлен и в нем также победит «Новосибирскавтодор», — добавил Янкилевич.

При этом он отметил, что рассчитывает на проведение второго этапа конкурса стоимостью 4 млрд рублей уже в 2020 году.

Напомним, в первом конкурсе, помимо новосибирской компании, участие принимало московское АО «Центродорстрой», однако его заявка была признана не соответствующей условиям конкурса. За день до завершения срока подачи заявок ООО «Сибирский кедр» обратилось в УФАС по Новосибирской области с жалобой на проведение конкурса по реконструкции ВПП-2. На следующий день торги были возобновлены. Заказчиком торгов выступает Федеральное агентство воздушного транспорта.

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