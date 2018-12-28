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Я тоже знаю, что такое стартап и недобросовестная конкуренция

Юлия Данилова, главный редактор Информационно-аналитического портала InfoPro54.ru:
  • 28/12/2018, 17:16
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2018 год стал рывком вперед. У нас появилось много партнеров и сформировался круг читателей, которым интересны наши материалы.

— Это был очень сложный год. В плане нагрузки. Но сейчас уже точно могу сказать — я знаю, что такое стартап. Не только пишу об этом как журналист, но и пережила, дай бог, этот этап, как предприниматель…

Ровно три года назад мы стояли перед выбором: закрыть портал InfoPro54, так как тот проект, под который он был создан изначально, завершился, либо попробовать развивать его самим, выйти на свободный и очень конкурентный рынок СМИ Новосибирска. Мы рискнули выбрать второй вариант. Нас тогда было двое учредителей, заинтересованных в сохранении проекта и вкладывавшихся в него: Мария Козлова и я, а также один мастер на все руки — Оксана Мочалова. Первый год был просто кошмарным, так как проект высасывал из нас силы, деньги, эмоции. Не раз мы были на грани того, чтобы бросить все и уйти. Но открывалось второе дыхание, третье, четвертое… Мы пытались привлечь инвесторов, разрабатывали проекты. В 2016 году заявились с одним из них на Бизнес-инкубатор Технопарка «А:старт», и там нам открыли глаза… Мы поняли, что нам не нужен инвестор, что в команде просто не хватает человека, способного правильно «упаковать» наши идеи и коммерциализировать их. А еще поняли, что были идеалистами и наши настойчиво продвигаемые проекты на тот момент никому не были нужны. К слову, часть из них в городе и области начали реализовывать в 2017-2018 годах. Без нас. Причем те люди, к которым мы приходили с предложениями… Ну что ж, бывает.

К осени 2016 года нам повезло, и в команду пришел еще один человек — Татьяна Краснова. Она оказалась тем самым недостающим звеном, который позволил нашему проекту наконец перестать пробуксовывать и двинуться в нужном направлении. Все равно было тяжело, и два последующих года нам троим снова и снова приходилось вкладывать в проект личные деньги, огромное количество времени и сил, но мы уже стали эффективной командой. Кроме того, у нас появлялись новые единомышленники: к проекту присоединилась Елена Шишатская, с нами начали сотрудничать интересные и известные на профильных рынках авторы: Игорь Степанов, Ольга Еренкова, Виктор Русских, Игорь Смольников, Станислав Белых, Мария Лисица, а также Михаил Фишер и Евгений Стрелецкий (Это псевдонимы. К сожалению, не можем открыть имена авторов без их согласия).

В итоге 2018 год стал рывком вперед. У нас появилось много партнеров, у нас сформировался круг читателей,  интересующихся нашими материалами. И этот круг постоянно растет! Это аудитория, которая приходит именно за экономической, деловой и бизнес-информацией, так как мы изначально решили, что не будем публиковать джинсу и криминальные новости, привлекающие массового читателя. Если честно, то нам интереснее рассказывать о новых разработках, об успехах и достижениях новосибирских предпринимателей. Мы очень любим людей, и нас вдохновляют их истории о своем деле. Судя по тому, как читают эти материалы, мы убеждаемся, что такие позитивные новости востребованы. И не только новосибирцами. У нас много читателей из других регионов России и даже из-за рубежа.

В уходящем году мы в полной мере ощутили на себе, что такое недобросовестная конкуренция — со стороны одного из участников новосибирского рынка СМИ. Последние четыре месяца были крайне нервными, но во всем нужно видеть хорошее. Я решилась закончить предыдущий этап своей жизни. Сейчас у меня есть возможность полностью сосредоточиться на развитии проекта InfoPro54.

Поздравляю всех коллег, партнеров, читателей и друзей Информационно-аналитического портала InfoPro54 с наступающим Новым годом! Еще раз подчеркиваю, что с начала 2016 года мы работаем на рынке СМИ Новосибирска как самостоятельный бизнес-проект — и у нас большие планы по дальнейшему развитию. Читайте нас, предлагайте свои новости и темы для материалов — мы рады конструктивному сотрудничеству!

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