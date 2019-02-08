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В 2019 году в Новосибирске планируют сдать шесть долгостроев

На 1 января на территории города в перечне проблемных объектов находилось 46 домов.
  • 08/02/2019, 14:19
Долгострои Новосибирска

— За пять лет в Новосибирске сдан 61 долгострой. Это очень серьезные сдвиги в решении проблемы обманутых дольщиков. Сегодня темпы решения вопроса замедлились, потому что остались самые сложные объекты, но и для каждого из них разработан алгоритм выхода из кризисной ситуации. Последние изменения в законодательстве, надеюсь, позволят нам окончательно решить этот вопрос, — цитирует мэра Новосибирска Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.

Отмечается, что с 2012 по 2018 годы в Новосибирске введено в эксплуатацию 79 проблемных домов общей площадью 568 тыс. кв. м, тем самым были решены вопросы 6 950 обманутых граждан.

В течение 2017-2018 годов организовано 12 масштабных инвестиционных проектов, позволяющих привлечь на завершение строительства проблемных объектов 1,2 млрд руб. внебюджетных средств.

— На 1 января 2019 года на территории Новосибирска в перечне проблемных объектов находится 46 домов (478 483 кв. м, 8 875 квартир, 5 886 участников долевого строительства), из них шесть планируется к вводу в эксплуатацию в текущем году, — сообщил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев. — Оставшиеся 40 объектов можно разделить на следующие группы: четыре дома – самодостаточные многоквартирные дома, которые могут быть введены в эксплуатацию с учетом предоставления субсидий; 16 домов – многоквартирные дома, в отношении которых требуется реализация процедур в рамках Закона Новосибирской области № 583-ОЗ, и 20 домов – многоквартирные дома, план завершения строительства которых будет определен по итогам завершения процедур в отношении банкротства застройщиков.

Фото: Юлия Данилова

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