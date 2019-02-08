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Коммерческие долгострои выведут на новые торги

Мэрия Новосибирска определяется со списком объектов, которые будут предлагаться новым инвесторам.
  • 08/02/2019, 14:35
Автор: Юлия Данилова
Мэрия проведет повторные торги по 30 коммерческим долгостроям

— В 2019 году мы планируем провести повторные торги примерно по 30 незавершенных строительством коммерческим объектам, — сообщил во время пресс-подхода руководитель департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

Он отказался уточнить о каких конкретно объектах идет речь, но не исключил, что среди них будет объект, расположенный на Красном проспекте (Здание автовокзала — Ред.), на пересечении ул Ленина и Димитровского проспекта (четвертый корпус многофункционального комплекса «Манхетен», площадь 25 тыс кв метров — инвестор ГК «Труд»), два объекта на ул Кошурникова.

КСП проверит коммерческие долгострои

23 января на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента аудиторы Контрольно — счетной палаты Новосибирской области сообщили, что приступили к проверке всех незавершенных строительством коммерческих объектов на 1 января 2019 года. На тот момент в списке было около 500 объектов, которые стоят уже по 10-15 лет. Председатель комитета Евгений Покровский тогда рекомендовал активно включиться в эту работу Алексею Кондратьеву.

— Мы ранее уже задавали этот вопрос: кто продлевает разрешение на строительство организациям, которые по 20 лет могут себе позволить так вести бизнес, — поинтересовался Покровский.

Информацию о ситуации с незавершенными строительством объектами, КСП планирует предоставить в региональный парламент в июне.

В 2018 году начались работы по завершению одного из самых известных в Новосибирске коммерческих долгостроев — гостиницы «Турист». Каркас более чем 20-этажной гостиницы на площади Карла Маркса стоит уже около 30 лет. Ее возведение началось в 1968 году, в 1985 году строительство было заморожено. Часть помещений в пристройке гостиницы была достроена в 2002 году и сейчас используется торговым комплексом «Fantasia». Инвестор — компания «АСК» — планирует вложить в объект около 1 млрд рублей и запустить его в эксплуатацию через три года. В 2019 году должны начаться работы по облицовке здания.

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