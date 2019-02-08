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В жилищном строительстве ситуация близка к чрезвычайной

В мэрии Новосибирска будет создан координационный совет по жилищному строительству для «ручного управления» ситуацией на рынке.
  • 08/02/2019, 13:28
Автор: Юлия Данилова
2019 год будет годом коренного перелома в жилищном строительстве.
2019 год будет годом коренного перелома в жилищном строительстве.

В 2018 году застройщики Новосибирска сдали более 1 млн кв. м жилья. При этом компании получили документацию на строительство более 5 млн кв. м. Об этом напомнил на заседании департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска руководитель департамента Алексей Кондратьев.

— Мы провели анализ жилья, на которое получена разрешительная документация. Исходя из операторов, осуществляющих строительство, состояния жилья, считаем, что ситуация в отрасли в 2019 году будет достаточно напряженной, я бы даже сказал — чрезвычайной, — констатировал чиновник.

Он пояснил, что сегодня в Новосибирске всего 10% объектов строятся с использованием проектного финансирования. До 1 июля строительные организации должны отработать с банками эти вопросы. Руководитель аппарата Ассоциации строительных организаций Новосибирской области Максим Федорченко считает, что деньги банков достаточно дорогие — 12-15% годовых, и вряд ли они достанутся всем участникам рынка. По оценкам федерального минстроя, уже сейчас 30% застройщиков находятся в «красной» зоне и не смогут получить финансирование.

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— Тем застройщикам, которые готовы работать на рынке в новых условиях, уже сейчас нужно переходить на проектное финансирование и эскроу-счета. Делать это с 1 июля 2019 года будет поздно. Основной кредитор этого рынка— Сбербанк — просто не переварит такое количество заявок, и в лучшем случае вы получите финансирование в 2020 году, — предупредил он представителей строительных компаний.

Руководитель направления по финансированию недвижимости Новосибирского отделения №8047 ПАО Сбербанк Евгений Штихлинг сообщил, что банк сегодня занимает около 97% рынка проектного финансирования в регионе. По его словам, еще 3-4 кредитные организации из списка уполномоченных банков сегодня ведут диалог с застройщиками в этом направлении.

— У нас в работе находится 20 проектов, где мы собираем документы и готовимся к реализации сделок с выходом в феврале-апреле 2019 года. Это уже сопоставимо с тем объемом, который мы провели за 2018 год (31 сделка). Кроме того, мы видим еще ряд проектов по строительству 850 тысяч кв. м жилья на сумму 24 млрд рублей. И это только 20% рынка, — говорит банкир.— Если весь этот рынок придет к нам в мае, мы его не осилим, даже несмотря на то, что сейчас занимаемся подготовкой необходимых специалистов.

По оценкам Федорченко, сейчас — в ситуации, когда банки стали ведущими игроками на строительном рынке, — нужно серьезно подумать, как привлекать финансы в строительную отрасль, как убедить инвесторов, что объект сможет принести им прибыль.

— Одно из главных опасений банков в том, что объект не будет сдан в срок или не будет принят в эксплуатацию. В такой ситуации банк будет обязан вернуть средства дольщикам и останется с объектом. Нужно снижать административные барьеры, когда различные муниципальные службы, контролирующие органы срывают постройку или сдачу дома, — говорит эксперт. — Нужно вводить самую серьезную ответственность за неисполнение обязательств ресурсными компаниями. В идеале муниципалитет и область должны предоставлять застройщикам комплексные площадки для строительства, обеспеченные всей документацией и инфраструктурой. Под такие объекты банки будут давать деньги охотно. В целом я считаю, что 2019 год будет годом коренного перелома в жилищном строительстве.

 

В области пытаются сократить сроки выхода застройщиков на стройплощадки

 Алексей Кондратьев также считает, что в новом режиме принципиально важными становятся сроки строительства.

— В такой ситуации высокая ответственность лежит на организациях, которые осуществляют администрирование строительства. Сегодня нерадивый чиновник может остановить процесс и обанкротить предприятие, если будет предъявлять некорректные замечания или затягивать с проверкой,— говорит Кондратьев. — Кроме того, в этом процессе задействованы контролирующие органы, налоговая инспекция. Любые паузы при принятии каких-то действий по срочному взысканию платежей можно решить мировым соглашением. Любые санкции, которые могут случится в этот период, особенно спонтанно, повлияют на решение банка по предоставлению кредита. Этого нам нужно избежать.

Между тем застройщики заявили о новых сложностях, возникающих у них при взаимодействии с банками. В частности, генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский поинтересовался — с чем связано дополнительное дисконтирование земельного участка первой очереди в одном из объектов компании, который после рассмотрения в залоговом департаменте неожиданно подешевел на 30%. На его вопрос: «На основании каких данных эксперты банка делают такие заключения?» — представитель банка пояснил, что руководствуются пессимистическим сценарием развития ситуации. Много вопросов у застройщиков вновь возникло о специфике работы на площадках, где требуется расселение ветхого и аварийного жилья, а также при комплексном развитии микрорайонов. Как отметила генеральный директор ООО «Новосибирск «СтройМастер» Вера Коновалова, до сих пор непонятно, как подавать заявки на проектное финансирование нескольких домов, расположенных на одном участке.

214-ФЗ: банки, застройщики и дольщики

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В итоге Алексей Кондратьев предложил до конца февраля создать координационный совет по жилищному строительству с участием представителей власти, ресурсных, строительных компаний и банков.

— Предлагаю оперативно обсуждать и в ручном режиме решать на совете все возникающие проблемы, в том числе по комплексному развитию застроенных территорий, по урегулировано сложностей, которые могут возникнуть у застройщиков с банковскими структурами, надзорными органами, ресурсными компаниями, по предоставлению кредиторам необходимой аналитической информации по рынку. Если мы видим, что проблемному объекту не хватает социальной инфраструктуры, то мы можем принять решение о гарантировании строительства в течении трех лет школ, детских садов. Это факт оказывает серьезное влияние на спрос, — перечисляет Кондратьев. — В 2018 году в городе наметилась тенденция по увеличению спроса покупателей на строящееся жилье. Не хотелось бы ее потерять.

Он также призвал руководителей строительных организаций оперативно сообщать в департамент о всех возникающих сложностях, чтобы максимально эффективно урегулировать ситуацию. Судя по комментариям, которые звучали в кулуарах после завершения совещания, на основные вопросы ответов застройщики так и не получили. «Собрали, поговорили — и все, идите работать» — иронизировали руководители даже крупных компаний, которые по итогам 2018 года попали в число крупнейших застройщиков Новосибирска.

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