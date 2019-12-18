В 2019 году в Новосибирске спрос на пекарей вырос в 7,5 раз

Чаще всего в Новосибирске в 2019 году искали пекарей – в течение года количество вакансий для них выросло в 7,5 раз. К таким выводам пришли эксперты сервиса для поиска массового и линейного персонала Работа.ру.

— Почти также сильно в Новосибирске востребованы мерчендайзеры – спрос на них в 2019 году вырос почти в 7 раз. В целом в сфере продаж количество вакансий увеличилось значительно – продавцов и кассиров стали искать в 2,5 раза чаще. В тройку самых востребованных также вошли повара, спрос на которых вырос в 4 раза, — констатируют эксперты.

Отмечается, что работодатели также часто искали представителей рабочих специальностей – чаще требовались разнорабочие (на 192%) и грузчики (на 172%). При этом профессия разнорабочего в Новосибирске в сентябре 2019 года стала одной из самых дефицитных: по данным Работы.ру на 2 объявления о поиске водителя приходилось лишь одно резюме соискателя.

Фото: pixabay.com, автор- giulioperricone