Электрозаправки перешли в фазу тиражирования

Зарядная станция для электромобилей, открытая 17 декабря возле главного офиса ОАО «Новосибирскэнергосбыт», станет первой точкой заправочной сети. До конца 2020 года «Новосибирскэнергосбыт» планирует открыть в городе 20 станций зарядки электрокаров. По словам технического директора компании Александра Михайлишина, первыми локациями для таких станций станут парковки при торговых центрах, а также специализированные парковочные комплексы.

— Со многими торговыми центрами уже найдено взаимопонимание по этому проекту, — отметил Александр Михайлишин. — Размещение на парковках ТРЦ очень логично для этих станций, поскольку их использование непринужденно вписывается в шопинг и развлечения. Пока человек посещает молл, его электрокар уже зарядился. Процесс этот занимает от 15 минут до получаса.

Что, как подчеркнул Михайлишин, вообще очень быстро по меркам этого молодого сервиса:

— Станции формирующейся новосибирской сети, пожалуй, сейчас самые прогрессивные в России, самые «скорострельные». Они оснащены инверторами тока и могут выдавать по 50 кВт. Московские станции, для сравнения, рассчитаны на 25 киловатт. А самые «медленные» из российских — в Калининграде. Там в ходу наиболее ранние модификации из действующих в России, инвертеров у них нет.

Между тем, именно быстрота зарядки — очень важный конкурентный аргумент. Ведь для первых российских пользователей электрокаров единственным вариантом заправки машин был домашний — розеточный — способ. Занимала такая зарядка по 8-10 часов и была относительно доступна лишь в частном секторе, где расстояние от стенной розетки до машины во дворе по умолчанию невелико. В условиях многоэтажки такая процедура была немыслима, а с появлением сети зарядных станций обладатели электрокаров уравняются в водительском комфорте с владельцами бензиновых и дизельных машин. По экономии же они будут в огромном выигрыше: по сравнению с «ДВС-ным» автомобилем идентичных технических параметров электромобиль экономичнее в 10 раз. Именно в 10 — это уже подтверждено новосибирским сообществом электромобилистов.

Сообщество это сейчас насчитывает 300 членов.

— Это именно водители полноценных электромобилей, — подчеркнул Александр Михайлишин, — Не считая владельцев так называемых «гибридов», где соседствуют топливный мотор и электродвигатель. Именно члены этого сообщества стали нашей экспертной группой — пользователями первой, экспериментальной заправки. Она возле нашего офиса работает с ноября и отлично себя показала, прошла испытание климатом. Ее тестовая проходимость составляла 7-15 зарядок в день. Заправка оборудована тремя различными разъемами, что позволяет зарядить любой электромобиль — японский, европейский, американский. Одновременно здесь можно заряжать два автомобиля. Будучи экспериментальным объектом, станция, разумеется, изначально работала бесплатно. И будет бесплатной вплоть до конце года. А масштабную монетизацию мы начнем уже по мере создания полновесной сети. Платежным инструментом будет специальное мобильное приложение.

Точную схему тарификации на открытии электрозаправки не оглашали, но, по словам Михайлишина, в городах, уже освоивших эту реалию, ценовые пропорции таковы: 15 рублей за киловатт. Это, как подчеркнул он, очень впечатляюще в сравнении с двигателем внутреннего сгорания.

Кстати, в странах, ставших флагманами автоэлектрификации (это экоактивные страны Северной Европы) уже началось директивное вытеснение ДВС-машин с рынка. Рубежным периодом для ДВС-машин скандинавы обозначили 2024-2030: к этому времени там должна прекратиться продажа любых бензиновых и дизельных машин.

Российские власти, разумеется, даже не пытаются повторять такой экорадикализм. Тем не менее, электрокары постепенно укореняются в быту федеральных столиц. Так, в Москве сеть электрозаправок сейчас насчитывает более 300 точек.

— Конечно, в Москве это число заведомо больше в силу пропорций города, — резюмировал Александр Михайлишин. — Но для новосибирской заправочной сети мы видим хорошие перспективы. Наш вариант берет большей «продвинутостью». И 20 точек — это только начало.

Фото автора