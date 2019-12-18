Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Электрозаправки перешли в фазу тиражирования

Первая в Новосибирске зарядная станция для электромобилей официально принята в эксплуатацию.
  • 18/12/2019, 10:01
Автор: Игорь Смольников
Электрозаправки перешли в фазу тиражирования
До конца 2020 года компания планирует открыть в городе 20 станций зарядки электрокаров.

Зарядная станция для электромобилей, открытая 17 декабря возле главного офиса ОАО «Новосибирскэнергосбыт», станет первой точкой заправочной сети. До конца 2020 года «Новосибирскэнергосбыт» планирует открыть в городе 20 станций зарядки электрокаров. По словам технического директора компании Александра Михайлишина, первыми локациями для таких станций станут парковки при торговых центрах, а также специализированные парковочные комплексы.

— Со многими торговыми центрами уже найдено взаимопонимание по этому проекту,  отметил Александр Михайлишин. — Размещение на парковках ТРЦ очень логично для этих станций, поскольку их использование непринужденно вписывается в шопинг и развлечения. Пока человек посещает молл, его электрокар уже зарядился. Процесс этот занимает от 15 минут до получаса.

Что, как подчеркнул Михайлишин, вообще очень быстро по меркам этого молодого сервиса:

— Станции формирующейся новосибирской сети, пожалуй, сейчас самые прогрессивные в России, самые «скорострельные». Они оснащены инверторами тока и могут выдавать по 50 кВт. Московские станции, для сравнения, рассчитаны на 25 киловатт. А самые «медленные» из российских — в Калининграде. Там в ходу наиболее ранние модификации из действующих в России, инвертеров у них нет.

Между тем, именно быстрота зарядки  очень важный конкурентный аргумент. Ведь для первых российских пользователей электрокаров единственным вариантом заправки машин был домашний — розеточный — способ. Занимала такая зарядка по 8-10 часов и была относительно доступна лишь в частном секторе, где расстояние от стенной розетки до машины во дворе по умолчанию невелико. В условиях многоэтажки такая процедура была немыслима, а с появлением сети зарядных станций обладатели электрокаров уравняются в водительском комфорте с владельцами бензиновых и дизельных машин. По экономии же они будут в огромном выигрыше: по сравнению с «ДВС-ным» автомобилем идентичных технических параметров электромобиль экономичнее в 10 раз. Именно в 10  это уже подтверждено новосибирским сообществом электромобилистов.

Сообщество это сейчас насчитывает 300 членов.

— Это именно водители полноценных электромобилей, — подчеркнул Александр Михайлишин,  Не считая владельцев так называемых «гибридов», где соседствуют топливный мотор и электродвигатель. Именно члены этого сообщества стали нашей экспертной группой  пользователями первой, экспериментальной заправки. Она возле нашего офиса работает с ноября и отлично себя показала, прошла испытание климатом. Ее тестовая проходимость составляла 7-15 зарядок в день. Заправка оборудована тремя различными разъемами, что позволяет зарядить любой электромобиль  японский, европейский, американский. Одновременно здесь можно заряжать два автомобиля. Будучи экспериментальным объектом, станция, разумеется, изначально работала бесплатно. И будет бесплатной вплоть до конце года. А масштабную монетизацию мы начнем уже по мере создания полновесной сети. Платежным инструментом будет специальное мобильное приложение.

Точную схему тарификации на открытии электрозаправки не оглашали, но, по словам Михайлишина, в городах, уже освоивших эту реалию, ценовые пропорции таковы: 15 рублей за киловатт. Это, как подчеркнул он, очень впечатляюще в сравнении с двигателем внутреннего сгорания.

Кстати, в странах, ставших флагманами автоэлектрификации (это экоактивные страны Северной Европы) уже началось директивное вытеснение ДВС-машин с рынка. Рубежным периодом для ДВС-машин скандинавы обозначили 2024-2030: к этому времени там должна прекратиться продажа любых бензиновых и дизельных машин.

Российские власти, разумеется, даже не пытаются повторять такой экорадикализм. Тем не менее, электрокары постепенно укореняются в быту федеральных столиц. Так, в Москве сеть электрозаправок сейчас насчитывает более 300 точек.

 Конечно, в Москве это число заведомо больше в силу пропорций города,  резюмировал Александр Михайлишин. — Но для новосибирской заправочной сети мы видим хорошие перспективы. Наш вариант берет большей «продвинутостью». И 20 точек — это только начало.

Фото автора

Популярное с сайта

В 2019 году в Новосибирске спрос на пекарей вырос в 7,5 раз

В 2019 году в Новосибирске спрос на пекарей вырос в 7,5 раз

18/12/2019, 10:27
На втором месте — мерчендайзеры.
«Военную горку» комплексно перезапустят

«Военную горку» комплексно перезапустят

18/12/2019, 09:59
Старинный военный городок в центре Новосибирска предложено сделать локацией военно-исторического парка «Патриот».

В апреле 2020 года S7 Airlines откроет полеты в Израиль

17/12/2019, 18:21
Полеты будут выполняться по четвергам.

Актуальный разговор

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

В Новосибирске могут проводиться около 1000 операций на гамма-ноже в год

Все материалы
Новости

Проект ЦКП «СКИФ» был представлен на межстрановой стратегической сессии Россотрудничества

18/12/2019, 17:40

Мюонные детекторы, разработанные новосибирскими учеными, прошли проверку

18/12/2019, 14:41

С 1 января в Новосибирской области начнет действовать налог на профессиональный доход

18/12/2019, 13:57

38% ИТ-специалистов готовы уехать из Новосибирска

18/12/2019, 12:38

Поликлинику на Кубовой оценили в 254,6 млн рублей

18/12/2019, 10:54

В 2019 году в Новосибирске спрос на пекарей вырос в 7,5 раз

18/12/2019, 10:27

«Военную горку» комплексно перезапустят

18/12/2019, 09:59

В апреле 2020 года S7 Airlines откроет полеты в Израиль

17/12/2019, 18:21

«Ингосстрах-Жизнь» застрахует сотрудников НЗХК почти на 382 млн рублей

17/12/2019, 18:08

ПФК «Обновление» диверсифицирует портфель

17/12/2019, 17:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Диверсификация похоронного бизнеса

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска