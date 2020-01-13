В 2019 году в Новосибирске введено в эксплуатацию более 1 млн кв. метров жилья

В 2019 году в Новосибирске введено в эксплуатацию 1 млн 60 тыс. 239 кв. метров жилья. В среднем по городу ввод жилой площади на одного жителя составил 0,66 кв. м, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

По информации, предоставленной управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии, 102 тыс. 573 кв. метра (565 домов) – доля индивидуального строительства. 12 тыс. 817 кв. метров (6 домов, 237 квартир) – площадь малоэтажного жилья. 944 тыс. 849 кв. метров (88 домов, 17 437 квартир) – площадь возведенного многоэтажного жилья. Больше всего жилых метров – 244 918 (18 многоэтажных домов) и 202 647 (22 многоэтажных дома) – возведено в Ленинском и Кировском районах.

Как рассказали в мэрии, значительная часть нового жилого фонда – каркасные дома (62%). Из них 53% – с монолитным каркасом, 6% – со сборно-монолитным каркасом и 3% – со сборным каркасом. Удельный вес панельного домостроения – 27%, кирпичного – 10%.

На комплексных площадках введено 48 домов общей площадью 489 тыс. 261 кв. метр.

Всего было построено и введено в эксплуатацию в многоквартирных жилых домах 17 674 квартиры. 50,7% от общего количества – это однокомнатные квартиры и студии; 29,3% – двухкомнатные квартиры и студии; 18,4% – трехкомнатные квартиры и студии; 1,5% – четырехкомнатные и более квартиры и студии. Средняя площадь введенных в эксплуатацию квартир (с учетом балконов и лоджий) – 54,2 кв. м. 3104 квартиры в новостройках выполнены под ключ (18%).

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