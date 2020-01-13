Губернатор поручил заключить все контракты по нацпроектам до конца февраля

В отношении объектов, на которых будут производиться работы в рамках нацпроектов и которые сопровождают министерство строительства, министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, – в этом году необходимо подписать все контракты, отобрать всех подрядчиков до конца февраля – до начала строительного сезона. Таоке поручение дал глава региона Андрей Травников. Также в этот срок должны быть завершены все согласования с муниципалитетами.

Так, по программе «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология» в этом году в регионе запланированы два объекта: второй этап работ в г. Оби и работы в Сузуне.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» работы будут проведены на 169 объектах, из них 52 – общественные пространства.

По переселению граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» все работы реализуются по двухлетним программам, поэтому всё законтрактовано ещё в 2018 году. По этапу 2020-2021 года соглашения подписаны в ноябре-декабре 2019 года.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланированы работы на 83 объектах, на сегодняшний день законтрактовано 37%. Кроме того, большой объём дорожных работ будет проведён в рамках региональных проектов.

Новосибирская область активно реализует все 12 нацпроектов. По итогам 2019 года Новосибирская область вошла в десятку регионов, отмеченных федеральным Правительством грантом за успешную реализацию нацпроектов. Этот грант, поступивший в областной бюджет – 1,4 миллиарда рублей – в первую очередь будет использован для поддержки муниципалитетов в сфере решения первоочередных социально значимых задач.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области