В 2019 году в регионе отремонтировано более 620 многоквартирных домов

В Новосибирской области в 2019 году в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) было отремонтировано более 620 домов, в том числе 492 – в Новосибирске. В результате проведенных мероприятий улучшили условия проживания и продлили нормативное состояние своих домов более 250 тысяч граждан, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Для поддержания жилого фонда региона в безаварийном состоянии ежегодно необходимо ремонтировать 600 домов и более. Общий план работ по капитальному ремонту на 2020 год составляет 649 многоквартирных домов, в том числе в городе Новосибирске – 544 дома и 105 домов в районах Новосибирской области. На 65 многоквартирных домах запланированы работы по замене лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации. Работы 2020 года, уже ведутся на 74 объектах. Кроме того, в настоящее время полностью завершены работы по капитальному ремонту 20 многоквартирных домов этого года. Таких результатов удалось достичь за счет более раннего начала работ по проектированию и конкурсным процедурам – они были проведены по ряду объектов еще в 2019 году, — отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик.

В МинЖКХ региона рассказали, что в 2019 году на территории области была достигнута достаточно высокая собираемость взносов на капремонта – по году она достигла порядка 94%.

— На повышение собираемости оказало влияние усиление претензионной работы со стороны регионального оператора капремонта МКД – Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области. Также активно велась судебная работа, телефонное информирование собственников о наличии задолженности, взаимодействие с органами прокуратуры, информационная работа, — уточнили в министерстве.

Кроме того, МинЖКХ совместно с Фондом и органами местного самоуправления внедрен постоянный многоступенчатый контроль за ходом реализации программы капремонта. Были приняты решения по переходу на разработку проектно-сметной документации в год, предшествующий плановому году капитального ремонта, в целях своевременного завершения работ в установленный региональной программой срок.

Кроме того, профильным министерством сформирован и ежеквартально актуализируется реестр квалифицированных подрядных организаций, исключены из реестра недобросовестные организации. В настоящее время сложился пул подрядных организаций – более 100 компаний, из числа организаций малого и среднего бизнеса, стабильно работающих в сфере капитального ремонта.

Всего за 6 лет реализации программы капитальным ремонтом охвачено почти 2259 многоквартирных домов, что составляет 17% от общего количества домов в программе (всего в программе 12954 дома). Работами в рамках реализации трехлетнего плана программы капремонта были охвачены все крупные населенные пункты Новосибирской области. За весь период на эти цели было направлено порядка 7 млрд рублей, за 2019 год – более 2 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области