В Новосибирской области пройдет чемпионат России по греко-римской борьбе

Чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет в Новосибирской области с 16 по 19 января, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В соревнованиях примут участие около 450 сильнейших борцов страны.

Чемпионат – один из решающих стартов, определяющих участников игр Олимпиады в составе сборной команды России. В каждой весовой категории определяется победитель, серебряный призер и два бронзовых призера.

Чемпионат России пройдет на территории МВК «Новосибирск Экспоцентр» (ул. Станционная, 104).

С расписанием турнира, а также с другой дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте министерства физической культуры и спорта Новосибирской области.

Фото с сайта karelin-fond