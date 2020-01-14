Экспортные поставки продукции АПК из Новосибирской области в Китай выросли в 1,5 раза

За 2019 год из Новосибирской области в КНР вывезено почти 142 тыс. тонн продукции АПК на сумму 80,3 млн долларов. Это 155% к уровню 2018 года и около 40% от общего объема экспорта продукции АПК из Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя министра сельского хозяйства региона Светланы Невзоровой, из нашего региона в Китай поставлялись мороженое, мука, гречиха, овес, семена рапса и льна, шоколад, напитки и целый ряд других видов продукции.

Светлана Невзорова напомнила, что для экспортеров предусмотрены меры государственной поддержки на производство и транспортировку продукции. Партнерам из Китая новосибирские производители в этом году готовы предложить зерно, масличные, мясо птицы, минеральную воду и др.

Китайская Народная Республика является одним из основных стратегических партнеров Новосибирской области, занимает первое место по экспорту и по импорту – доля КНР во внешнеторговом обороте Новосибирской области составляет 30%.

Фото: pixabay.com, автор- wanderson91