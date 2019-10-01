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В 2019 году в Сибири таможенники изъяли из нелегального оборота более 600 тыс единиц контрафактных товаров

Предотвращён ущерб правообладателям на сумму более одного миллиарда рублей.
  • 01/10/2019, 12:09
В 2019 году в Сибири таможенники изъяли из нелегального оборота более 600 тыс единиц контрафактных товаров

За 9 месяцев 2019 года таможенники Сибири изъяли из нелегального оборота более 600 тысяч единиц контрафактной продукции, сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления (СТУ).

— В 2019 году в результате работы таможенных органов СТУ предотвращён ущерб правообладателям на сумму более 1 миллиарда рублей, — сообщил начальник отдела торговых ограничений и экспортного контроля службы федеральных таможенных доходов СТУ Денис Романенко. — По числу подделок лидировали одежда, обувь, игрушки, парфюмерия.

Например, в августе 2019 года алтайские таможенники предотвратили попадание на рынки Сибири более 4 тысяч китайских контрафактных игрушек, на которых были нанесены изображения, сходные с товарными знаками «NINJAGO», а также 336 музыкальных игрушечных инструментов в виде изображения популярного японского бренда «Hello Kitty».

В пресс-службе рассказали, что всего по итогам мероприятий, проведённых за 9 месяцев 2019 года, таможнями СТУ возбуждено 122 дела об административных правонарушениях (АП) по статьям 14.10 «Незаконное использование товарного знака» и 7.12 «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). При этом большинство дел об АП (96 дел) возбуждено в отношении физических лиц, которые пытались переместить через таможенную границу контрафактные товары в багаже или ручной клади (более 3 тысяч единиц контрафакта).

Кроме того, за 9 месяцев 2019 года при таможенном контроле международных почтовых отправлений, поступающих в адрес физических лиц, таможенники Сибири выявили 585 единиц контрафактной продукции. Это втрое превышает аналогичный показатель прошлого года – 190 единиц.

Фото предоставлено пресс-службой СТУ

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