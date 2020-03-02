В 2019 году в Сибири выявлено 22 финансовые пирамиды

В 2019 году по материалам Сибирского ГУ Банка России правоохранительные органы в регионах СФО возбудили 120 уголовных и 227 административных дел против нелегальных участников финансового рынка. Всего в прошлом году эксперты в Сибирском федеральном округе обнаружили 356 нелегалов. Большая часть из них – 323 – оказались «черными кредиторами». Они незаконно выдавали потребительские займы населению, а также маскировались под МФО. Кроме того, эксперты выявили 22 организации с признаками финансовой пирамиды, а также других нарушителей законодательства, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что большую часть финансовых пирамид эксперты Сибирского ГУ Банка России выявили в Новосибирской, Иркутской областях и Красноярском крае. Злоумышленники предлагали гражданам вложить средства в различные «высокодоходные» проекты, например, связанные с недвижимостью или рынком ценных бумаг. Организаторы финансовых пирамид обманывали людей, убеждая в том, что знают секрет высокого и гарантированного дохода. Реальной деятельности злоумышленники не вели, а небольшие выплаты участникам делали за счет привлечения новых.

— Есть несколько признаков, которые должны насторожить. Это слишком высокие проценты, чересчур навязчивая и массированная реклама, обещание гарантированного дохода и дополнительной прибыли за то, что клиенты приводят своих родственников и друзей. Перед тем, как обратиться к участнику финансового рынка, его нужно проверить на сайте Банка России. Если вы столкнулись с сомнительными компаниями, о них необходимо сообщить в Банк России или в полицию, – отметил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

В пресс-службе рассказали, что в 2019 году от жителей Сибири в Банк России поступило 468 жалоб на нелегальных участников финансового рынка.

— Если в 2018 году большинство обращений было от граждан, которые уже пострадали от действий злоумышленников, то в прошлом году наблюдалась другая тенденция. Сибиряки просили проверить сомнительные компании, законно они работают или нет. Сообщить о нелегале можно с помощью раздела «Анонимное информирование» на сайте Банка России или через интернет-приемную. Обращение также можно направить письменно в Сибирское ГУ Банка России, — подчеркнули в Сибирском ГУ Банка России.

Сотрудники полиции отмечают активное перемещение пирамидальных схем в онлайн-зону. «

— Организаторы подобных проектов вместо традиционных акций или товаров предлагают приобрести некую виртуальную возможность извлечения крупной прибыли. В 2016 году в Уголовный кодекс РФ введена статья 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), предусматривающая наказание в виде штрафов до 1,5 млн рублей или лишения свободы до 6 лет, – сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

По сравнению с 2018 годом в Сибирском федеральном округе в 2019 году было выявлено почти в два с половиной раза больше компаний, нелегально предлагавших услуги на финансовом рынке. Это связано в том числе с совершенствованием работы по противодействию нелегальной деятельности. Так, с прошлого года эксперты Банка России принимают участие в работе межведомственных групп при прокуратуре, которые действуют в каждом регионе СФО.

Что касается Новосибирской области, то в прошлом году Сибирское ГУ Банка России выявило в регионе 53 нелегальных кредитора.

— Большая часть из них организовала незаконную выдачу потребительских займов. К примеру, была выявлена компания, которая незаконно выдавала деньги гражданам под видом финансовой аренды автомобилей. По такой схеме черные кредиторы заключали с клиентами два договора: купли-продажи транспортного средства и финансовой аренды. Заемщик получал от организации деньги, продолжая пользоваться своим автомобилем, но при малейшей просрочке он терял свое имущество, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в прошлом году в регионе было выявлено 6 финансовых пирамид. В 2019 году по материалам сотрудников экономической безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено 87 уголовных дел по фактам мошенничества в кредитно-финансовой сфере.

Фото: pixabay.com, автор- NikolayFrolochkin