Таможенники Сибири выявили в 2019 году нарушений валютного законодательства на 13 млрд рублей

В 2019 году таможенными органами Сибирского таможенного управления (СТУ) выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 13,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе СТУ.

— Мы уже давно и плодотворно сотрудничаем с нашими коллегами из других ведомств в сфере выявления незаконных валютных операций. Координация действий и объединение информационных ресурсов позволяют нам усилить эффективность валютного контроля, способствуют выявлению новых преступных схем оттока капитала за рубеж, — отметил заместитель начальника СТУ — начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

Отмечается, что в 2019 году таможенными органами СТУ в налоговые органы была направлена информация в отношении 91 участника ВЭД. На основании сведений, полученных из таможенных органов, налоговыми органами в 2019 году в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о недостоверности сведений в отношении 43 участников ВЭД, исключены из ЕГРЮЛ как недействующие юридические лица 13 участников ВЭД.

— В 2019 году таможенными органами СТУ возбуждено 78 уголовных дел и 2609 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями валютного законодательства. Наибольшие суммы нарушений валютного законодательства выявлены Иркутской таможней — 3,71 млрд. рублей, Новосибирской таможней — 3,35 млрд. рублей, Алтайской таможней — 1,73 млрд. рублей и Томской таможней — 1,48 млрд. рублей, — рассказали в пресс-службе СТУ.

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