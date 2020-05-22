На первичном рынке Новосибирска рост сделок с привлечением кредитных средств

Новосибирским Росреестром в январе – апреле 2020 года зарегистрировано более 6,3 тысяч договоров участия в долевом строительстве, это почти на 35% меньше аналогичного периода прошлого года (9,6 тысяч договоров), сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

— Несмотря на снижение общего количества зарегистрированных сделок, отмечается рост ипотечных договоров участия в долевом строительстве. За данный период текущего года зарегистрировано более 2,4 тысяч договоров участия в долевом строительстве с привлечением кредитных средств. Данный показатель на 1,5% выше аналогичного периода прошлого года – 2,3 тысячи договоров, — уточнили в ведомстве.

По итогам первых четырех месяцев 2020 года доля ипотечных договоров на первичном рынке недвижимости составила 38,4% от общего числа всех оформленных договоров участия в долевом строительстве, что на 13,4% больше аналогичного показателя 2019 года.

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