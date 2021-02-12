В 2020 году АО «Экран-оптические системы» расширило географию продаж

В связи с ограничительными мерами, направленными на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, в первом квартале отчетного года произошел резкий спад продаж эопов, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга со ссылкой на генерального директора АО «Экран-оптические системы» Андрея Гугучкина. Однако уже с апреля ситуация начала выравниваться; во втором полугодии реализация продукции, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 36%. Как следствие, выручка в 2020 году уменьшилась незначительно – на 11%, и составила 511 млн рублей. EBITDA сложилась на уровне 45 млн.

Отмечается, что к числу заказчиков ЭОСа присоединились 32 зарубежные компании. География продаж расширилась за счет потребителей из Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии. Объемы поставок в Китай к концу 2020 года стали больше на 72% и гарантированно не снизятся до 2023 года, поскольку подкреплены контрактами.

Андрей Гугучкин рассказал, что в 2021 году завод намерен увеличить выпуск высокотехнологичной продукции на 20%.

— В том числе, благодаря участию в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Сегодня, при содействии внешних консультантов в одном из подразделений уже применяют инструменты бережливого производства; далее опыт распространят на все участки. Сформирована и аттестована команда внутренних тренеров с целью дальнейшего обучения сотрудников, — прокомментировал он.

Кроме того, в рамках развития производственных мощностей предприятие планирует приобрести дополнительное оборудование для изготовления эопов 2+ поколения, а также современные инспекционные машины, которые ускорят проверку качества готовых изделий. Совокупно на это направят 21 млн рублей.

АО «Экран-оптические системы» – один из мировых лидеров по выпуску электронно-оптических преобразователей и ведущий производитель фотоэлектронных умножителей в России. Приборы под брендом «ЭОС» работают на астрофизических полигонах Италии, Франции, США, а также в Баксанской нейтринной обсерватории; они установлены на российских космических аппаратах, а также американских станциях WIND-1 и WIND-2. За последние 15 лет доля экспортируемой продукции (сегодня представлена более чем в 50 странах Европы, Америки и Азии) выросла с ноля до 95%.