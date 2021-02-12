57 га лесов перешло в собственность Новосибирска в 2020 году

1 359 проверок и обследований использования земельных участков провели специалисты департамента земельных и имущественных отношений мэрии, контролируя соблюдение правил землепользования и застройки в 2020 году, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— По выявленным фактам приняты необходимые меры реагирования, по 20 фактам вынесены судебные решения. Совместно с правоохранительными органами по фактам противоправного приобретения в собственность проведена проверка 100 земельных участков. По возбужденным правоохранительными органами уголовным делам принято пять исковых заявлений о возмещении ущерба в пользу города, — рассказал на совещании по подведению итогов 2020 года и планах на 2021 год начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский. – В целях эффективного использования земель на территории города Новосибирска в 2020 году расторгнуто 96 договоров аренды земельных участков общей площадью 169 га под коммерческое строительство.

Он подчеркнул, что по муниципальной программе «Создание условий для повышения эффективности использования земель» работы по инвентаризации выполнены на территории трех районов и Центрального округа. Программа рассчитана на пять лет. За три года реализации программы проведён аудит городских земель площадью около 24 тысяч гектаров. Выявлено более 1600 нарушений. Большая часть касается нецелевого использования земли, треть – использования участков без правоустанавливающих документов (самозахваты преимущественно в частном секторе). В 2021 году инвентаризация земель запланирована в Кировском и Советском районах.

— Подрядчиком исполнения муниципальной программы является Сибирский государственный университет геосистем и технологий. По словам ректора университета Александра Карпика, вуз с 2018 года проводит научно-исследовательские работы по инвентаризации земель. В этом году университет планирует провести высокоточную съемку с самолета всей территории города, а также запустить работу геопортала Новосибирской области, — уточнили в мэрии.

Отмечается, что параллельно департамент проводит мероприятия по признанию права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты, в основном инженерной инфраструктуры. В 2020 году признано право муниципальной собственности на 1043 бесхозяйных объекта. Специалисты департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска активно взаимодействуют с коллегами из профильного подразделения областной администрации по вопросам разграничения имущества и земли для нужд города и области, реализации концессионных соглашений, федеральных проектов.