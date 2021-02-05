В 2020 году «Балтика» увеличила объёмы продаж на 9%

Пивоваренная компания «Балтика» увеличила продажи на 9% по сравнению с 2019 годом, сообщили в пресс-службе компании. Филиал «Балтики» в Новосибирске — один из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области — перечислил в бюджет региона на 10,6% акцизов больше.

В компании рассказали, что после первого квартала 2020 года, показавшего рост продаж, «Балтике» пришлось перестроить работу из-за пандемии: не занятые на производстве и в продажах сотрудники были переведены на удаленную работу, был ограничен экспорт продукции и ее реализация в сегменте HORECA. Третий квартал был успешным из-за теплого лета и ослабления ограничений, а в четвертом квартале компании вновь пришлось адаптироваться к изменившейся обстановке. В частности, по итогам 2020 года сегмент HORECA в России сократился на 36%. Однако на результаты «Балтики» в целом это не оказало такого влияния, как в других странах, в связи с небольшой долей сегмента в объеме продаж. Несмотря на специфику 2020 года, «Балтика» демонстрировала устойчивый рост в каналах традиционной и современной торговли (+9,8%) и пивных бутиках (+41%).

Филиал «Балтика-Новосибирск» остаётся одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. По итогам 2020 года компания перечислила более 4,7 млрд рублей налогов в региональный бюджет, из них – 4,6 млрд рублей акцизов, что на 10,6% больше, чем по итогам 2019 года. Всего с 2008 по 2020 год включительно завод «Балтика-Новосибирск» выплатил в бюджет Новосибирской области более 40 млрд рублей акцизов.

В период пандемии филиал «Балтики» в Новосибирске подключился к социальной кампании «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленной на поддержку пожилых людей, волонтеров, доставляющих им продукты и лекарства, и медиков, работающих с беспрецедентной нагрузкой в различных регионах России. В частности, в марте 2020 года завод совместно с АНО «Центр развития социальных технологий» помог закупить 2000 масок, 4000 пар одноразовых перчаток, а также дезинфицирующие средства для волонтеров, которые оказывали помощь пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. А россиянам, прилетевшим в страну через аэропорт «Толмачево» и оставшимся в Новосибирске на обсервации, доставили воду и квас «Хлебный край». В июле партию в 24 000 бутылок питьевой воды «Живой ручей» завод «Балтика-Новосибирск» передал 4 медицинским учреждениям Красноярска и Новосибирска для пациентов и персонала. По итогам года благотворительный проект новосибирского филиала «Балтики» был отмечен в специальной номинации конкурса в области благотворительности и добровольчества «Во Благо», учрежденного Общественной палатой Новосибирской области.

Отмечается, что общий объем инвестиций «Балтики» в 2020 году составил 2,8 млрд рублей. Ключевыми направлениями инвестиций были запуск новых брендов и устойчивое развитие.

«Балтика» продолжает работу над сокращением экоследа упаковки. В мае компания объявила о планах к 2022 году обеспечить сбор и переработку не менее 50% объема всей выпускаемой ею на рынок упаковки по сравнению с 44% в 2019 году. Упаковка собирается совместно с партнерами в рамках проекта «Принеси пользу своему городу».