Названы лидеры жилищного строительства в Новосибирске

В мэрии Новосибирска по итогам 2020 года назвали пять строительных организаций, сдавших наибольшее количество жилья.

В пятерку лидеров по количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья вошли следующие организации:

— 1 место – ООО СК «ВИРА-Строй» (директор Постников М. П.) – 8 домов, 73217 кв. м, 1516 квартир;

— 2 место – ГК «Первый строительный фонд» (генеральный директор Мамедов М. П.) – 10 домов, 71827 кв. м, 1498 квартир;

— 3 место – ООО ХК «ГК «Стрижи» (директор Белокобыльский И. Ю.) – 8 домов, 68826 кв. м, 1232 квартиры;

— 4 место – ООО «СЗ КПД-Газстрой-Инвест» (генеральный директор Горбунова Н. А.) – 9 домов, 67607 кв. м, 1560 квартир;

— 5 место – ГК «Расцветай» (руководитель Половников Г. Б.) – 6 домов, 65539 кв. м, 1267 квартир.

Портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ) опубликовал итоговый рейтинг лидеров строительного рынка Новосибирской области по объему ввода жилья в 2020 году.

Первое место в рейтинге в Новосибирской области заняла СК «ВИРА-Строй» — в 2020 году девелопер ввел 65 972 кв. м жилья (8 многоквартирных домов в 4 ЖК). В рейтинге ЕРЗ застройщик прибавил три позиции по сравнению с прошлым годом и получил оценку 3,5 баллов по соблюдению декларируемого срока ввода жилья. Компания занимает 65 место в общероссийском рейтинге.

Второе место по Новосибирской области и 109 по России у ГК «Стрижи». В минувшем году компания сдала в эксплуатацию 63,6 тыс. кв. м жилья (8 многоквартирных домов в 3 ЖК). В российском рейтинге «Стрижи» поднялись сразу на 6 позиций. Оценка ЕРЗ по соблюдению декларируемого срока ввода жилья — 5 баллов.

На третьем месте в региональном рейтинге и на 119 среди всех российских застройщиков — ГК «КПД-ГАЗСТРОЙ». В 2020 году портфель введенного жилья пополнился на 60,5 тыс кв. м (9 домов в одном жилом комплексе). Компания поднялась в общероссийском рейтинге сразу на 14 позиций. Оценка ЕРЗ по соблюдению декларируемого срока ввода жилья — 5 баллов.

Далее идут строительные компании ГК ДИСКУС и ГК Расцветай. Они находятся на четвертом и пятом местах в региональном рейтинге и 120 и 130 местах — в российском рейтинге застройщиков. При этом ДИСКУС «потерял» три балла по сравнению с прошлым годом, а ГК «Расцветай» поднялась на 18 строчек по сравнению с прошлогодним рейтингом. В 2020 году ГК ДИСКУС ввел в эксплуатацию 60,2 тыс кв метров жилья, на счету ГК «Расцветай» — 57,7 тыс кв метров жилья.

Всего по данным ЕРЗ в Новосибирской области числятся 58 застройщиков.