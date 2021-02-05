В Новосибирске начались наземные испытания электродвигателя для авиации

— Мы начинаем один из этапов предварительных наземных и летных испытаний. Сегодня будет выполнен запуск электрического двигателя, выруливание на полосу, проверка функционирования всех систем самолета в составе работающего электрического двигателя, — рассказал перед началом испытаний директор ФГУП «СибНИА им С.А.Чаплыгина» Владимир Барсук. — Задача испытаний: проверить совместное функционирование систем электродвигателя с системами самолета, чтобы не было наводок, отклонений в работе самолетных систем. Также пройдет непосредственно проверка работоспособности электрического мотора: какую мощность он в состоянии выдавать, обороты и т.д. Основная задача лаборатории — подобрать наиболее оптимальный вариант преобразования электрической энергии в тягу двигателя с максимальным коэффициентом полезного действия, оценить, какое влияние электродвигатель оказывает на аэродинамику.

В перспективе летающая лаборатория института будет проверять работоспособность системы двигателей и генератора во всем диапазоне скоростей: от 150 до 600 км в час и на разных высотах — от 0 м до 9,5 км.

— В гражданской авиации почти все технологии традиционной авиации исчерпаны, идет гонка и жесткая конкурентная борьба за будущее авиации, за региональную авиацию, за новые виды топлива и «зеленые» технологии. То, что мы демонстрируем сегодня, — это первый шаг к созданию электрического самолета. Такая авиация должна появиться по всем мировым планам в районе 2030 года, — говорит генеральный директор ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов. — Аналогов двигателю, системе управления и генератору, которые сейчас испытываются в Новосибирске, нет во всем мире. Это разработка ЗАО «СуперОкс». Сейчас к нам обращаются такие компании, как AirBus, Siemens с предложениями о сотрудничестве.

Председатель совета директоров ЗАО «СуперОкс» Андрей Вавилов рассказал, что в основе их разработки лежат высокотемпературные сверхпроводящие материалы.

— На электрическом самолете тяга заведомо будет больше с целью обеспечить максимальную тягу на взлете, повысить эффективность использования топлива и всей силовой установки — схемы передачи энергии, — говорит Вавилов. — КПД двигателя составляет 99,7- 99,8, обороты — 2500, мощность — 500 кВт.

Генеральный директор ФГУП «Центральный институт авиационного машиностроения имени П.И. Баранова» Михаил Гордин добавил, что в тестовом варианте электродвигателей планируется использовать отечественные аккумуляторные батареи и системы управления. В задачи лаборатории новосибирского института входит отработка технологий генерации и использования большого количества энергии на борту:

— Только ответив на все вопросы мы сможем дать авиаконструкторам и инженерам КБ знания и методики конструирования самолетов на электротяге с использованием этих технологий.

По словам Андрея Дутова, в этом году планируется провести летные испытания самолета с электродвигателем, а также представить его на авиасалоне «МАКС».

— Надеюсь, что финансирование этого проекта у нас продолжится и следующая летающая лаборатория будет создана через 2 года на базе Ил-114. Этот самолет уже будет летать на электрических двигателях, без вспомогательных обычных двигателей, — добавил он. — Надеюсь, что ФПИ нам поможет и на втором этапе мы начнем делать двигатель мощностью 1 мВт.

Генеральный директор Фонда перспективный инвестиций (ФПИ) Андрей Григорьев подтвердил, что в планах всех участников проекта электрические самолеты должны появиться к 2030 году — выйти в серийное производство и перевозить пассажиров

— Сейчас сделаны прототипы, создана кооперация, аналогов которой нет ни в стране, ни в мире между авиционниками и людьми, разрабатывающими двигатели на сверхпроводимости. Думаю, что это прорыв, — заявил он.

По словам Дутова, технологии, протестированные для авиации, в перспективе могут дать мультипликативный эффект на всю экономику, так как их можно использовать в других отраслях и на других видах транспорта, где требования менее жесткие: судостроение, железнодорожный транспорт, автомобилестроение.

— Применение гибридных технологий в авиации позволит уменьшить расход топлива до 70% и существенно сократить вредные выбросы, — поясняет он. — Если мы постепенно будем переходить на водородную энергетику, то эффективность таких двигателей повысится. И это приведет к серьезной революции в области авиации и транспортной системы в целом.

Проект по созданию высокотемпературного электродвигателя на сверхпроводниках стартовал в декабре 2016 года. Двигатель проходит испытание на летающей лаборатории, созданной на базе ремоторизированного самолета Як-40.