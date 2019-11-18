ПСБ примет участие в акции по обмену монет от населения в Новосибирске

Все желающие смогут обратиться в офисы банка в Новосибирске, чтобы обменять или сдать накопившуюся мелочь.



Организатором мероприятия по возврату в платежный оборот выпущенных монет выступает Сибирское главное управление Банка России. Начиная с мая 2019 года на территории Новосибирской области наблюдается тенденция снижения уровня возвратности монет: в мае она составила 59,42%, в июне — 34,81%, в июле — 17,61%.

— Сегодня все уже привыкли расплачиваться за товары и услуги банковским картами, поэтому потребность в мелочи практически отпала. Но у большинства жителей Новосибирска найдется дома или в офисе копилка с ненужными монетами. Теперь есть возможность бесплатно обменять их на банкноты Банка России либо получить памятную монету из недрагоценных металлов, — говорит Денис Голубев, управляющий Сибирским филиалом ПСБ (ПАО) банка.

Принять участие в акции можно в отделениях банка по адресам:

ул. Серебренниковская 37а;

пр. Карла Маркса, 51;

ул. Дуси Ковальчук, 266.

Фото предоставлено пресс-службой ПСБ