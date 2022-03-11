В 2020 году «кредитными каникулами» в Новосибирске воспользовались более 6 тыс заемщиков

Банк России предложил вернуться к антикризисному механизму кредитных каникул, который действовал в первый период пандемии, в 2020 году. Воспользоваться им могли граждане, если они столкнулись с существенным снижением доходов (как минимум на 30%), и бизнес — если он работал в отраслях, признанных правительством РФ наиболее пострадавшими от пандемии, отметили в пресс-службе Сибирского ГУ ЦБ.

— В 2020 году в Новосибирской области таким механизмом поддержки воспользовались больше 5 тысяч человек и около 1,2 тысячи предприятий МСП. Общий объем долга, по которому заемщики получили каникулы, превысил 6,5 млрд рублей. Благодаря отсрочке большинство заёмщиков преодолели временные трудности и вернулись в график платежей. При этом они не испортили кредитную историю, а банки сохранили лояльных клиентов, — подчеркивает Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Чтобы воспользоваться каникулами, человеку нужно предоставить кредитору (банку, МФО, КПК) информацию о снижении доходов. Полный перечень документов следует уточнять у кредитора. Направить их необходимо в течение трех месяцев после подачи заявления. Воспользоваться отсрочкой могут заёмщики, которые оформили кредит до первого марта 2022 года.