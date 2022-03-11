Лунный календарь цветовода на апрель 2022

По версии сайта magasha.ru, это отличное время для пересадки зеленых питомцев в новые «домики», омоложения разросшихся и утративших декоративность кустиков.

В первую очередь в пересадке нуждаются растения, у которых:

Корневая система «вырастает» из прежней ёмкости, и земля приподнимается, делая полив затруднительным.

Накопление в почве солей жесткости из воды для полива, что затрудняет питание растения.

Истощение почвы, разложение ее органической составляющей, из-за чего подкормки становятся менее эффективными.

Уплотнение грунта, приводящее к кислородному голоданию корней.

Уход за комнатными цветами в апреле 2022 года

Следует защитить цветы от активного весеннего солнца, путем затенения их места нахождения. Для создания полутени на окнах используют тюль, марлю или бумагу.

При появлении у растения молодых побегов, ему требуется солнечный свет, поэтому в этот период важен обильный полив и хорошая освещенность.

Каждые две недели цветы подкармливают органическими и минеральными составами. Отличной подкормкой служит 0,1% раствор комплексного минерального удобрения, а также настой коровяка, который разводят водой в пропорции 1:20.

Важно помнить, что перед внесением удобрения, почву в горшке необходимо полить. Бесполезной станет подкормка при прохождении луны в знаке Овна, так как растения в этот период практически не усваивают полезные вещества из почвы.

Если принято решение размножить растение, то лучшим способом считается деление на стеблевые или листовые черенки. Для образования корней черенки помещают в отстоявшуюся воду, куда предварительно добавлен торф (1:1). При появлении корней, цветок сажают в горшок в соответствии с датами лунного календаря.

В апреле высаживают семена домашних цветов, ориентируясь на вид и особенности культуры.

Месяц актуален для выгонки луковичных растений. По окончании их цветения их подкармливают и поливают до желтых листьев.

Влияние лунных фаз на комнатные растения

Как воздействует лунное светило на рост и развитие всего живого изучается сотнями лет. Лунный месяц длится 28 суток. У Луны четыре фазы, и они оказывают влияние на комнатные растения.

Растущая Луна. Молодая Луна – идеальное время для активного развития зелени, формирования листвы и цветков. В этот период вода из корневища поднимается вверх. Это время наиболее быстрого произрастания, и оно идеально подходит для высадки экземпляров с соцветиями. А вот к пересадке луковиц и клубней лучше не прибегать, потому что их корневище в это время находится в покое, и период адаптации на новом месте будет продолжительным и сложным. Нельзя проводить обрезку стеблей – это остановит развитие растения. Зелень активно растет, поэтому полив необходимо выполнять регулярно.

Убывающая Луна. Это период активного влияния на интенсивность развития корневища, в это время оно особенно уязвимо к разным повреждениям. Поэтому будет правильно вносить удобрения. Луковичные и клубневые виды хорошо прорастают и растут на новом месте, когда лунное светило идет на убыль. Рост зелени останавливается, поэтому можно срезать стеблевую часть и бутоны.

Новолуние. Цветы находятся в покое. Однако обрабатывать землю, проводить сбор семян, пересадку на новое место астрологи не советуют.

Полнолуние. Идеальная пора для сбора семечек, прополки и подкормки.

Лунный календарь цветовода на апрель 2022

4–6, 9–14, 23-29 — Лучшие период для посева семян всех видов.

8–9, 17—22 — Можно сеять, сажать и пересаживать вьющиеся растения.

4–14, 18, 19, 23–29 — В эти дни клубневые и луковичные будут хорошо отзываться на уход, посадку и пересадку.

5–7, 23–28 — Наиболее благоприятные даты для укоренения черенков.

8–9, 18–22 — Сейчас можно пересаживать любые цветочные культуры.

20–23, 29 — Благоприятные даты для всех видов работ.

1, 2, 3, 16 и 30 — В эти дни цветы лучше не трогать.