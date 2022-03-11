Лунный календарь цветовода на апрель 2022

По версии сайта magasha.ru, это отличное время для пересадки зеленых питомцев в новые «домики», омоложения разросшихся и утративших декоративность кустиков.
В первую очередь в пересадке нуждаются растения, у которых:
Как воздействует лунное светило на рост и развитие всего живого изучается сотнями лет. Лунный месяц длится 28 суток. У Луны четыре фазы, и они оказывают влияние на комнатные растения.
Растущая Луна. Молодая Луна – идеальное время для активного развития зелени, формирования листвы и цветков. В этот период вода из корневища поднимается вверх. Это время наиболее быстрого произрастания, и оно идеально подходит для высадки экземпляров с соцветиями. А вот к пересадке луковиц и клубней лучше не прибегать, потому что их корневище в это время находится в покое, и период адаптации на новом месте будет продолжительным и сложным. Нельзя проводить обрезку стеблей – это остановит развитие растения. Зелень активно растет, поэтому полив необходимо выполнять регулярно.
Убывающая Луна. Это период активного влияния на интенсивность развития корневища, в это время оно особенно уязвимо к разным повреждениям. Поэтому будет правильно вносить удобрения. Луковичные и клубневые виды хорошо прорастают и растут на новом месте, когда лунное светило идет на убыль. Рост зелени останавливается, поэтому можно срезать стеблевую часть и бутоны.
Новолуние. Цветы находятся в покое. Однако обрабатывать землю, проводить сбор семян, пересадку на новое место астрологи не советуют.
Полнолуние. Идеальная пора для сбора семечек, прополки и подкормки.
4–6, 9–14, 23-29 — Лучшие период для посева семян всех видов.
8–9, 17—22 — Можно сеять, сажать и пересаживать вьющиеся растения.
4–14, 18, 19, 23–29 — В эти дни клубневые и луковичные будут хорошо отзываться на уход, посадку и пересадку.
5–7, 23–28 — Наиболее благоприятные даты для укоренения черенков.
8–9, 18–22 — Сейчас можно пересаживать любые цветочные культуры.
20–23, 29 — Благоприятные даты для всех видов работ.
1, 2, 3, 16 и 30 — В эти дни цветы лучше не трогать.
Фото: pexels.com
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