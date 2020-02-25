В Новосибирской области готовятся к паводку

— Судя по всему, паводок в этом году будет тяжёлый. Противопаводковые мероприятия уже сегодня надо усиливать. Необходимы запасы материалов, мобилизация техники для оперативной ликвидации всех возможных подтоплений участков дорог и для предотвращения размыва участков дорог, — цитирует губернатора региона Андрея Травникова пресс-служба регионального правительства.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский доложил губернатору, что совместно с Территориальным управлением автомобильных дорог решено вдвое увеличить запас водопропускных металлических труб. МЧС совместно с ТУАД отрабатывает меры для оперативного сброса воды.

По данным мэрии Новосибирска, с территории города продолжается вывоз снега в режиме ЧС – за минувшую неделю было вывезено 187 тысяч кубометров. Это на 20 тысяч больше, чем за предыдущую неделю. В действие введена вторая снегоплавильная станция.

В региональном правительстве отметили что благодаря проведённым ранее работам в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» из зоны подтопления выведено около 1500 жилых домов и объектов социально-культурной сферы в крупных населённых пунктах – Барабинске, Бердске, Куйбышеве, Черепанове, на территории р.п. Краснозёрское.

В рамках областной госпрограммы проведён капитальный ремонт гидротехнического сооружения (плотины) на реке Тула в посёлке 8 Марта Новосибирского района, разработана и направлена на государственную экспертизу проектная документация «Инженерная защита правого берега Новосибирского водохранилища от водной эрозии в районе г. Бердска».

Эта программа синхронизируется с задачами национального проекта «Экология». К примеру, в рамках регионального проекта «Сохранение и восстановление водных объектов Новосибирской области» проведена расчистка озера Довольное в Доволенском районе на площади 29,54 га и реки Баган протяжённостью 1,83 км. Мероприятия госпрограммы продолжатся по всем направлениям и в 2020 году. Например, работы по предотвращению подтопления поверхностными водами и по понижению грунтовых вод запланированы на территории г. Карасука, г. Черепаново, с. Убинское, г. Искитима и г. Бердска. В результате инженерных работ из зоны подтопления будет выведено 754 объекта жилищного фонда.

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