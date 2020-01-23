Река на экспорт

На сибирский рынок внутреннего туризма вышла компания ООО «ВодоходЪ» — российский лидер речного круизного туризма, сделавший себе имя на экскурсиях по Волге и рекам российского Северо-Запада. Освоение сибирского рынка компания «ВодоходЪ» начала не со столицы округа, а с Красноярска. У новосибирских туроператоров и экспертов рынка эта новость не то чтобы вызвала ревность, но побудила присмотреться к проблематике отрасли и «недораскрытым» темам.

В европейской части России «ВодоходЪ» — сейчас практически синоним волжского круизного дела.

Волга — титульная река Центральной России, Обь — крупнейшая сибирская река. Тем не менее начал «ВодоходЪ» с Енисея. Заход в тему был кропотливым: еще в прошлую навигацию по Северному морскому пути на Енисей перегнали теплоход «Максим Горький», прошедший комплексную реконструкцию, адаптированный к сибирским речным круизам и прокачанный до пятизвездного статуса. Запланированы девять рейсов на север Красноярского края.

По мнению экспертов рынка, представители новосибирского турбизнеса вполне могут почувствовать некоторое уязвление патриотических чувств. Но по большому счету этот стресс — не более чем компонент долгого медиа-баттла «Новосибирск vs Красноярск». А дебют «Водохода» на Енисее — это пока не больше и не меньше, чем, собственно, дебют.

Как констатирует Виталий Наумов, директор регионального информационно-аналитического центра STI, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций, пока примечателен только марочный уровень нового оператора. В освоении продукта столичного гостя могут поджидать те же «айсберги», что в свое время не дали укорениться долгосрочным круизам по Оби.

— Теплоходные 12-дневные туры по Оби уже были два года назад, — вспоминает Светлана Фоменко, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций. — В концептуальном смысле замысел был очень хорош и отлично работал на интерес зарубежных гостей: чтобы иностранцы могли проплыть до Салехарда, посмотреть огромный регион Обского бассейна во всем его разнообразии — быт, ландшафты, природные зоны. Туры, заведомо ориентированные на иностранцев, стоили дорого. Программа была частично выполнена.

— Себестоимость этого тура была очень высока, — констатирует Светлана Фоменко. — Настолько, что не покрывалась даже высокой ценой (от 75 тысяч рублей в спартанской двухместной каюте с общим санузлом до 225 тысяч). Хотя тема, конечно, не закрыта. И, возможно, какой-то оператор найдет оптимизированный способ проработки этой темы, рассчитает экономическую выгоду.

Но даже в качестве продукта для интуристов он имел дефектную бухгалтерию.

По мнению Виталия Наумова, красноярские власти просто проявили больше инициативы в общении с ООО «ВодоходЪ»:

— Представители компании встречались с губернатором Красноярского края. То есть проработка проекта шла на уровне первых лиц. Впрочем, про фактор «cоuleur locale» тоже забывать не стоит. Да, Обь более масштабна — крупнейшая река Сибири, одна из мировых рек-гигантов. Она более «урбанизирована» — вдоль нее больше крупных городов. Но именно тут Енисей и выигрывает в глазах иностранцев — он более дикий, более колоритный. Он лучше вписывается в то предощущение сибирскости, что существует в коллективном уме европейцев и американцев. И контекст там, в программе, заявлен довольно насыщенный — вертолетная экскурсия, посещение плато Путорана.

Ближайший к плато город, Норильск, тоже отлично оправдывает запрос европейцев на сибирскую брутальность, на широченный ряд мифологем — от стимпанка до GULAG’а (В западном масс-культе это не совсем то, чем наяву было реальное Главуправление лагерей — там красок из палитры Данте побольше будет).

REMIX открыл круизы Новосибирск — Салехард — Словом, енисейский тур «ВодоходЪ» — это так называемый экспедиционный туризм с существенной экспортной составляющей, — резюмирует Виталий Наумов. — Ибо 90% потребителей программы — иностранцы-европейцы. Хотя по ту сторону Урала «ВодоходЪ» по большей части работает с россиянами: в европейской части России речные круизы — уже довольно плотно проработанная тема. И вот тут-то и возможен зазор между круизным делом на Волге и на сибирских реках.

Реки центральной России в качестве оживленных транспортных артерий состоялись гораздо раньше, нежели реки сибирские. Бассейны этих рек гораздо плотнее обжиты, инфраструктура более насыщенна и вариативна — логика этой связки очевидна. Волжская или окская пристань с узорчатым дебаркадером — локация, укорененная даже в отечественной киноклассике: от «Жестокого романса» до «Чучела». Сибирские реки на этом фоне не то чтобы совсем девственны, но весьма пунктирно тронуты цивилизацией.

— Проблема сибирских рек — портовая инфраструктура, — поясняет Виталий Наумов. — Кораблям просто негде швартоваться. На Волге и Оке с этим гораздо лучше. Там высокая конкуренция, много операторов. А в Сибири острое несоответствие инфраструктуры и цен, сервиса и цен. Например, тот же теплоход «Парис» даже после реконструкции существенно уступает волжским круизным судам «Водохода». Впрочем, это не означает, что про круизный туризм по Оби надо забыть до лучших времен. Если мы сами не будем проявлять инициативу, лучшим временам и взяться неоткуда будет. Инфраструктура — дело наживное. А Обь — потенциально сильный бренд, данный самой природой. Так что грядущую активность «Водохода» на Енисее нам следует изучать и осмыслять. Ведь кто бы потом ни взялся у нас за длинные обские круизы — тот же «ВодоходЪ» или кто-то из местных операторов — енисейская мастер-модель очень пригодится.

ООО «ВодоходЪ» — российская судоходная компания, оператор речных круизов и туристический оператор. Основана в 1999 году. Находится в тройке крупнейших компаний (наряду с Мостурфлотом и Инфофлотом) консолидированного российского рынка речных круизов (первые пять компаний перевозят около 80% всего пассажиропотока).

Фото: с сайта компании «ВодоходЪ»