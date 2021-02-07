Потребление электроэнергии в Сибири в январе увеличилось на 4,9 %

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири), потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Сибири в январе 2020 года составило 21 187,5 млн кВт•ч, что на 4,9 % больше аналогичного показателя 2020 года, сообщили в пресс-службе Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири.

— В январе 2021 года электростанции ОЭС Сибири выработали 21 152,5 млн кВт•ч, что на 6,1 % больше, чем в январе 2020 года, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ОЭС Сибири в январе 2021 года несли ТЭС и электростанции промышленных предприятий, выработка которых составила 11 440,0 млн кВт•ч, что на 3,4 % больше, чем в январе 2020 года. Выработка ГЭС за первый месяц 2021 года составила 9 702,3 млн кВт•ч (на 9,4 % больше, чем за январь 2020 года), выработка СЭС – 10,1 млн кВт•ч (на 32,1 % больше, чем за январь 2020 года).

— Максимум потребления мощности в ОЭС Сибири в январе 2021 года зафиксирован 26 января. Его значение составило 30 826 МВт, что больше максимума потребления мощности в январе 2020 года на 1 204 МВт (4,1 %), — говорится в сообщении.

Температурный фактор явился основной причиной увеличения потребления электроэнергии в январе 2021 года относительно января 2020 года. Среднемесячная температура воздуха в январе 2021 года по ОЭС Сибири составила -21,0 °C, что на 8,7 °C ниже ее значения в том же месяце 2020 года.

Рост выработки ГЭС в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года обусловлено увеличением пропуска воды через гидроагрегаты Красноярской ГЭС и ГЭС Ангарского каскада.