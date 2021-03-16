В 2020 году Сибнедра выдали 50 геологических лицензий на золото

— В 2021 году уже объявлены конкурсы на три объекта: Шумаковскую площадь Змеиногорского рудного района Алтайского края, Улантовскую площадь Новосибирской области и по поисково-оценочным работам на подземные воды в Искитимском районе. Цена конкурсов составляет в сумме около 600 млн рублей. Уже есть большое количество заявок от потенциальных подрядчиков-исполнителей. В ближайшее время будут подведены итоги, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) Алексей Партолин.

Первые два конкурса касаются проведения поисковых работ на месторождениях, содержащих золото, серебро и полиметаллы. Всего в 2020 году на территории деятельности департамента (Новосибирская, Омская и Кемеровская область) выданы 50 геологических лицензий на золото.

— Интерес к золотоносным месторождениям растет не первый год. В первую очередь это связано с повышением цены на золото: она растет уже более двух лет, — говорит Партолин. — В результате мы наблюдаем рост интереса к таким участкам, в том числе по заявительному принципу, для геологического изучения и предоставления лицензий. Сегодня около 80 лицензий по золоту предоставлены именно по заявительному принципу. В такой ситуации участок для геологического изучения можно получить без проведения аукционов и конкурсов. Компании-инвесторы вкладывают собственные средства для изучения участков. Думаю, что в ближайшее время это даст эффект — и мы увидим прирост запасов золота.

На этой неделе Сибнедра также планируют повторно объявить конкурс по Захаровскому месторождению (Рубцовский район Алтайского края).

— Стартовый разовый платеж по аукциону составит около 2,3 млрд рублей. Такая цена сложилась в результате изменения ставок налога на добычу полезных ископаемых. Эти составляющие учитываются при размере стартового платежа, — говорит Алексей Партолин. — В прошлом году, когда считали и готовили участок, сумма составляла 600 млн рублей. В этом году, после того как его включили в перечень, к сожалению недропользователей, цена выросла. 2,3 млрд рублей — это серьезная сумма, нужен серьезный инвестор чтобы ее оплачивать. Объявим конкурс, и время покажет.

В 2020 году лицензии на добычу золота в регионах, подведомственных Сибнедрам, не отзывались, даже несмотря на нарушения. Работу по этим компаниям департамент будет проводить в 2021 году. По словам Партолина, если они не смогут устранить допущенные нарушения, то, возможно, в их отношении будут приняты соответствующие меры. Лицензии, которые истекали в 2020 году, автоматически продлевались еще на год согласно постановлению правительства РФ №440.

В 2020 году в регионах, которые находятся в ведении Сибнедр, были добыты 302 кг золота.