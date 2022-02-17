В 2021 году АО «РЭС» подключило к электросетям более 8 тысяч объектов

В течение прошлого года АО «РЭС» подключило к электросетям более 8 тысяч объектов, что в 1,5 раза превышает результаты 2020 года. При этом за отчетный период было заключено более 7 тысяч новых договоров о технологическом присоединении, этот показатель вырос на 36 %.
Компания осуществляет технологическое присоединение не только бытовых потребителей, но и крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также объектов социальной инфраструктуры.
Среди ключевых объектов, по которым уже исполнены договоры о технологическом присоединении к электросетям, стоит отметить:
Кроме того, в течение 2021 года АО «РЭС» заключило договоры о подключении еще ряда значимых для региона объектов, в том числе:
Уже в этом году энергетики планируют заключение договоров на технологическое присоединение таких крупных, в т.ч. федеральных, проектов, как:
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что деятельность АО «РЭС» по технологическому присоединению к электрическим сетям способствует развитию экономики и промышленности области, вносит существенный вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона.
В 2022 году компании предстоит решить немало задач в данном направлении, завершить начатые проекты и приступить к новым и, главное, обеспечить доступное и надежное электроснабжение каждого из потребителей.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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