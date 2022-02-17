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Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

  • 17/02/2022, 13:00
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Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году
Также ведется проектирование и финансово-экономическое обоснование погранперехода на границе РФ, Уйгурского автономного района и Казахстана.

— Мы завершили переговоры с 4 претендентами — институтами ГЧП, которые могли бы организовать финансирование строительства пилотного проекта дороги Абакан – Бийск. Это тот поясочек, который свяжет две меридиональных автомобильные дороги («Чуйский тракт» — Р-256 и «Енисейский меридиан» — М-54) между собой, — сообщил на пресс-конференции председатель исполкома «Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников. — Если смотреть на карту, то получается очень интересная конструкция. Сверху — Транссиб, а посередине и снизу — ничего, нужно строить. Сверху — М-52, а посередине будет дорога Абакан – Бийск. Там у нас, кстати, еще есть Абаканский канал, который зарос. Если его расчистить, то в перспективе мы получим объединенный водный путь для переброски грузов, когда будем готовы к тому, чтобы активно влиться в транспортный проект по развитию Северного морского пути.

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Глава исполкома МАСС уточнил, что дорога Абакан – Бийск состоит из нескольких сегментов. Заказчиком каждого является субъект федерации, по территории которого она проходит. Свою часть дороги практически закончила Хакасия, около Бийска на территории Горного Алтая дорога существует, но требует ее реконструкции.

— Сложная ситуация на Кузбассе. Там нужно пройти горный перевал, что подразумевает достаточно сложное строительство. На проектирование и строительство этой части дороги необходимы расчетно около 30 млрд рублей, — говорит Гусельников. — Кемеровчане заявляют, что работы на объекте начнутся в 2025 году. Сейчас профильные институты обсчитывают разные модели строительства дороги. Мы пытаемся сдвинуть этот процесс. На 80% эта дорога будет платной, так как ее хозяйственная ценность в первую очередь для транспортников: дорога даст сокращение расстояния для грузоперевозок на 550 км. Вопрос в том, какова будет плата: сопоставима с «платоновскими» сборами или иная. Пока это мы тоже до конца не понимаем, так как нет экономики строительства. Экономику проекта планируется просчитать до конца 2022 года.

Напомним, МАСС разработала транспортную модель инфраструктуры, обеспечивающей экспортные перевозки за пределы регионов Сибирского федерального округа. В модели, помимо дороги Абакан – Бийск также прописано предложение о продолжении строительства автомобильной дороги, которая идет от Новосибирска на Горный Алтай (Чуйский тракт) через Уйгурский автономный район и Казахстан.

— У нас есть узелок, где сходятся границы РФ, Уйгурского автономного района и Казахстана. Сейчас рассматривается решение о строительстве в районе этого узелка автомобильного погранперехода. В планах РЖД также есть проработка запуска там железной дороги, — говорит Гусельников. — Ранее рассматривалась возможность пробить тоннель в горном массиве, но китайская сторона была к этому не очень расположена. Сейчас отношение к проекту изменилось, и КНР поощряет развитие экономических связей Уйгурского автономного района с Россией и Казахстаном.

Он напомнил, что Казахстан уже реализовал это проект со своей стороны: создал свободную зону для торговли на площади 50 га. Там стоят фабрики по переработке пшеницы в муку, по производству лапши, немецкая компания, связанная с выскотехнологичной медициной и т. д. При этом Казахстан уже неоднократно выходил на Россию с предложением построить на границе на территории Сибири аналогичную зону и создать «Сибирский торговый дом». Для Сибири это будет выход на новый огромный рынок.

— Речь идет о строительстве небольшого куска автомобильной дороги — 18-20 км по Чуйскому тракту — и мы фактически выйдем на Казахстан с восточной стороны, — рассуждает Геннадий Гусельников. — Сейчас там есть открытый погранпереход с Монголией — Ташанта, который работает в двухстороннем режиме. Но он уже никакой, так как не отвечает санитарным и прочим нормам. Когда мы с регионами Сибири подняли вопрос перед Росграницей о его реконструкции, возникло стратегическое предложение: давайте не будем его реконструировать, закроем, потому что экономический потенциал погранперехода на узелке границы РФ, Уйгурского автономного района и Казахстана гораздо выше.

Сейчас этот погранпереход находится в стадии проектирования и просчета финансово-экономического обоснования. Китайцы в ходе переговоров в формате ВКС подтвердили, что эта тема им интересна.

Еще одно перспективное направление — меридианный ход Красноярск – Кызыл – Хандыгайты.

— Предложение по этому объекту также сформировано. Если в регионе начнется строительство железной дороги Кызыл – Курагино с продлением до границы, то будет перспектива для соединения дорог Сибири с монгольскими дорогами. В итоге округ получит выход на Серединный и Южный Китай, минуя Транссиб, который предназначен для перевозки сыпучих грузов (уголь, минеральные удобрения), а также контейнерные перевозки, —  уточняет Гусельников

По его словам, на сегодняшний день подготовлен пакет документов: картографический материал, комплексное обоснование программы транспортного экспортоориентированного развития Сибири с участием Института экономики СО РАН, СГУПС, двух московских институтов.

— Мы рассчитываем на то, что нам удастся превратить эту программу в распоряжение правительства с перечнем инвестиционных проектов и планов по их реализации, чтобы развивать в округе транспортную инфраструктуру, — резюмирует Геннадий Гусельников. —  Даже если проект не превратится в нормативно-организационный документ, он уже лежит в стратегии развития транспортной отрасли России. Мы подписали соглашение с подразделением Минтраса РФ — Дирекцией международных транспортных коридоров — и работаем с ними над реализацией этой задачи.

Проект по формированию трансграничных коридоров в Сибири выбился из графика

Проект по формированию трансграничных коридоров в Сибири выбился из графика

Напомним, программа «Развития сибирских экспортно-ориентированных трансграничных коридоров» обсуждалась в ноябре 2019 года на заседании «большого» совета МАСС. Эксперты отмечали, что низкая пропускная способность транспортных коридоров в Сибири не позволяет нарастить физические объемы поставок. Преобладание многотоннажной низкомаржинальной продукции не позволяет увеличить объемы экспорта в денежном выражении. В рамках проекта планировалось построить прогнозную схему экспортных грузоперевозок, обеспечивающую для каждого региона МАСС-участника проекта оптимальный способ доставки продукции на экспорт.

Фото: flickr.com — Gensa Gensa 

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Рубрики : Экономика Транспорт

Регионы: Сибирь Новосибирская область

Теги : экспорт транспорт МАСС дороги грузоперевозки ВЭД


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