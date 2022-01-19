В 2021 году «Экспресс-пригород» перевез более 19 миллионов пассажиров

По итогам прошлого года пригородная пассажирская компания «Экспресс-пригород» перевезла в Новосибирской области более 19,5 млн человек, что превысило показатели 2020 года на 14,2%, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Росту пассажиропотока способствовала планомерная работа по расширению маршрутной сети, запуску новых маршрутов в черте города Новосибирска, предоставление новых услуг и сервисов, в том числе системы быстрой регистрации поездки для пассажиров по банковской карте.

— Так, в июле прошлого года был открыт новый остановочный пункт Пригородный простор. В летние месяцы пассажиропоток по маршруту Пригородный простор – Новосибирск-Восточный составлял в среднем 500 пассажиров в сутки, в декабре данный показатель вырос до 1500 пассажиров в сутки. Учитывая востребованность проекта, в новом графике движения, который введен в действие на всей сети железных дорог с 12 декабря, количество маршрутов на данном направлении увеличено с 6 до 10, — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что продажи билетов на новосибирские электропоезда через бесконтактные способы оплаты в 2021 году возросли в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Всего в прошлом году пассажиры оформили более 6,8 млн билетов по безналичному расчету.