Средний размер ипотечного кредита в Новосибирске в 2021 году вырос на 19%

По данным сервиса по умному подбору финансовых услуг «Кредистория», располагающего информацией о примерно 97% банковских заемщиках, средний размер ипотечного кредита в Новосибирской области в 2021 году составил 2,7 млн рублей. Для сравнения, в 2020 — 2,27 млн, то есть за год заем вырос на 19%.

Еще более серьезной была динамика, если посмотреть сделки последнего месяца года. В декабре 2021 года на ипотеку новосибирцы в среднем брали в банках 2,97 млн рублей, в декабре 2020 года — 2,36 млн, то средний кредит вырос на 26%.

В целом по России в декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составлял 2,63 млн рублей, а по итогам декабря 2021 года — 3,28 млн руб. Соответственно, россияне теперь берут у банков в долг на покупку недвижимости на 25% больше, чем год назад.

Среди 30 регионов, в которых население берет наибольшее количество ипотечных кредитов, самое крупное увеличение среднего размера кредита в 2021 году по сравнению с 2020 годом произошло в Краснодарском крае (на 32%), где был введен мораторий на новое строительство, а также в Ставропольском крае (26%), Омской области (26%), Воронежской области (23%), Ленинградской области (23%) и Санкт-Петербурге (23%). Наименьший рост — в Свердловской области (13%), Югре (14%), Башкортостане (15%), Пермском крае (15%), Хабаровском крае (16%) и Москве (16%).