В 2021 году из Сибири экспортировано леса и лесоматериалов почти на три млрд долларов США

В 2021 году из Сибирского федерального округа экспортировано 16,2 млн кубических метров леса и лесоматериалов на сумму 2,8 млрд долларов США, сообщает пресс-служба СТУ.

— Декларирование экспорта лесоматериалов производилось в Сибирской электронной таможне. Всего за 2021 год здесь оформлено 144,7 тыс. деклараций на вывоз древесины – по сравнению с 2020 годом рост таких деклараций составил 6,6%, — говорится в сообщении. — Экспортом леса в Сибири в прошлом году занимались 872 участника внешнеэкономической деятельности. Это на 9,5% больше, чем в 2020 году. Физические объемы вывозимых лесоматериалов в целом снизились на 11%, а стоимостные, напротив, возросли на 19%.

В СТУ добавили, что доля обработанной древесины в прошлом году составила 83,6% от объема экспорта леса, она в пять раз превысила объемы вывезенного «кругляка». Поставки обработанных лесоматериалов составили 13,6 млн кубических метров на сумму около 2,5 млрд долларов США.

Необработанного леса из СФО в 2021 году экспортировано 2,7 млн кубических метров на сумму более 265,5 млн долларов США.

— Сибирское таможенное управление занимает первое место среди региональных таможенных управлений ФТС России по объемам экспорта переработанной древесины, — отметил начальник СТУ Александр Ястребов. — Экспорт сибирских лесоматериалов осуществлялся в 55 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Отметим, основным покупателем сибирской древесины остается Китай, в эту страну вывезено 64,6% от стоимостного объема лесоматериалов. Также 9,8% леса было поставлено в Японию, 6,9% – в Узбекистан, 4,2% – в Германию, 2,7% – в Египет, 2,2% – в Республику Корея, 1,9% – в Таджикистан, 1,5% – в Австрию.