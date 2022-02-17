Бизнес-завтрак «Как избежать потери управляемости бизнеса при наступлении внезапных стрессовых ситуаций»

Экспертами мероприятия станут:

— Регина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик;

— Екатерина Маркова, руководитель практики «частных клиентов».

Спикеры затронут следующие темы:

— Планирование преемственности: для кого и зачем?

— Неочевидные риски отсутствия планирования (семейные, партнерские, роль менеджмента)

— Основные инструменты снижения рисков. Настройки владения и управления

— Семейная стратегия и коммуникация при планировании преемственности (причины конфликтов вокруг наследства, технология их снижения)

Бизнес-завтрак пройдёт 24 февраля 2022 года с 10:00 до 12:00 в малом зале ECLAIR cafe (г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 21).

Воспользуйтесь возможностью обсудить актуальные вопросы, связанные с рисками бизнеса, в компании экспертов АБ «Гребнева и партнёры» и предпринимателей города.

Регистрация бесплатна. Просто позвоните по номеру 8 913 396 06 30 или напишите в Директ «Здравствуйте, хочу на бизнес-завтрак 24 февраля».

До встречи на мероприятии!