Рекламодателям

Бизнес-завтрак «Как избежать потери управляемости бизнеса при наступлении внезапных стрессовых ситуаций»

  • 17/02/2022, 13:15
АБ «Гребнева и партнёры» приглашает вас на бизнес-завтрак, посвящённый методам проактивной работы над планированием преемственности и разработке стратегии минимизации рисков бизнеса при наступлении стрессовых ситуаций.

Экспертами мероприятия станут:бизнес мероприятия

— Регина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик;

— Екатерина Маркова, руководитель практики «частных клиентов».

Спикеры затронут следующие темы:

— Планирование преемственности: для кого и зачем?

— Неочевидные риски отсутствия планирования (семейные, партнерские, роль менеджмента)

— Основные инструменты снижения рисков. Настройки владения и управления

— Семейная стратегия и коммуникация при планировании преемственности (причины конфликтов вокруг наследства, технология их снижения)

Бизнес-завтрак пройдёт 24 февраля 2022 года с 10:00 до 12:00 в малом зале ECLAIR cafe (г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 21).

Воспользуйтесь возможностью обсудить актуальные вопросы, связанные с рисками бизнеса, в компании экспертов АБ «Гребнева и партнёры» и предпринимателей города.

Регистрация бесплатна. Просто позвоните по номеру 8 913 396 06 30 или напишите в Директ «Здравствуйте, хочу на бизнес-завтрак 24 февраля».

До встречи на мероприятии!

344

Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : управление бизенсом риски в бизнесе преемственность наследство


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

В 2021 году из Сибири экспортировано леса и лесоматериалов почти на три млрд долларов США

17/02/2022, 13:50

В Иркутской области планируют расселить 40 непригодных для проживания многоквартирных домов

16/02/2022, 16:24

Российский экологический оператор вложит в мусорные заводы Сибири 60 млрд рублей

15/02/2022, 15:00

Актуальный разговор

Интервью

Тренды 2022 года на кадровом рынке. И соискателям, и работодателям придется меняться

Все материалы
Лента новостей

Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

17/02/2022, 13:00

«Новосибирский транспортный терминал» построит рядом с ПЛП «грузовую деревню»

17/02/2022, 12:40

В программе малой авиации задействованы уже 68 посадочных площадок в Сибири

17/02/2022, 11:25

Госдума одобрила законопроект, ужесточающий ответственность за несанкционированные свалки

17/02/2022, 10:25
Популярное

Семь фраз, которые чаще всего говорят мошенники

17/02/2022, 11:51

Стоимость детского питания может вырасти на 10% из-за маркировки

16/02/2022, 17:49

Приложение «Фонарик» может воровать личные данные со смартфона

16/02/2022, 14:00

По прогнозам экспертов, весной ипотечные ставки в России вырастут до 11-12,5%

16/02/2022, 12:00

Недорогие российские вина будут фасовать в алюминиевые банки

16/02/2022, 11:00

VIII ежегодный фестиваль «Из Венеции в Новосибирск» пройдет в «Победе»

15/02/2022, 17:13

Работающие пенсионеры могут повысить пенсию путем увольнения

15/02/2022, 13:05
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Новосибирский вирусолог о пятой волне коронавируса и омикроне
4/02/22, 14:02

Новости компаний

В 2021 году АО «РЭС» подключило к электросетям более 8 тысяч объектов

17/02/2022, 12:40

ВТБ увеличил объем активов состоятельных клиентов на 20%

17/02/2022, 09:18

Торгово-сервисные предприятия могут получать зачисления по эквайрингу до 2 раз в день

17/02/2022, 09:11

ВТБ выявил новую схему мошенничества с «блокировкой единого лицевого счета в ЦБ»

16/02/2022, 14:09

Как Вы оцениваете дизайн проекта «Новосибирск — новогодняя столица России» в стиле конструктивизма?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Интернет-магазин Алёнка

Экономика

Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

Экспорт из регионов Сибири в 2021 году вырос на 32,4%

Минсельхоз России распределил экспортные квоты

Кредитный рейтинг Новосибирской области повышен до уровня АА

Новосибирцы с высокими доходами принесли в бюджет региона дополнительно 742 млн рублей

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Сколько на самом деле стоит рубль?

В Новосибирске выросла средняя сумма автокредита

Почти 660 млн рублей выдали новосибирцам кредитные кооперативы в 2021 году

Оформление ипотеки на удаленке набирает популярность

Политика

новости Новосибирска

Во фракции ЛДПР в Заксобрании рокировка

Строительное министерство в правительстве Новосибирской области переформатируют

Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска может сократиться на одного депутата

14 февраля горсовет заслушает отчет мэра Новосибирска

Антитарифная петиция может привести к созданию новой фракции в горсовете Новосибирска

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Новосибирская область стала четвертой в стране по количеству достроенных через эскроу квартир

Новый район у площади Калинина — современный уровень комфорта в центре

Власти изменили ставки по которым будут выкупать жилье для льготников в Новосибирске и области

Застройщикам Новосибирска ограничат отклонения в проектах новостроек

В Турции резко выросли цены на жильё из-за высокого спроса среди россиян

Технологии

новости Новосибирска

Компания бизнес-инкубатора «Гараж» стала резидентом «Сколково» с антимикронаушником

Новосибирских инноваторов пригласили в московский кластер

Стартап Optiplane увеличил объем продаж беспилотников

Объединение институтов СО РАН с НГУ в рамках создания суперкомпьютера не приведет к сокращениям

В индустрии мобильной связи уже ведутся дискуссии о сетях 6G

Телекоммуникации

Новости бизнеса

МегаФон запустил тариф для детей «МегаФон Kids»

В МегаФоне узнали, что дарят влюбленные новосибирцы

МегаФон запустил звонки по VoLTE в международном роуминге

МегаФон развернул частную беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

МТС ускорила домашний интернет для инноваторов

Агропром

новости Новосибирска

Новосибирская компания создает кластер на юге России

В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

Тепличный комбинат «Новосибирский» будет выращивать только цветы

Новосибирская инновационная компания собрала первый урожай клубники

Выручка «Новосибирскхлебопродукта» за 2021 год выросла более чем на треть

Транспорт

Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

Экономику строительства дороги Абакан – Бийск планируют просчитать в 2022 году

«Новосибирский транспортный терминал» построит рядом с ПЛП «грузовую деревню»

В программе малой авиации задействованы уже 68 посадочных площадок в Сибири

В 2026 году количество маршруток на улицах Новосибирска сократится до минимума

К борьбе с «зайцами» на общественном транспорте Новосибирска привлекут Росгвардию

Медицина

Береги здоровье смолоду!

ГК «Инвитро» открыла в Новосибирске первую клинику

Более 50% тестов на коронавирусов сейчас положительны

В Новосибирской области почти 4000 новых случаев коронавируса в сутки

Институт органической химии и центр «Вектор» планируют запустить производство противооспенного препарата

Авто

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

«УАЗ Пикап» стал самым популярным пикапом на авторынке в России в 2021 году

Упадут ли цены на авто?

В Новосибирске в 2021 году продажи автомобилей с пробегом выросли на 52,9%

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

Туризм

новости Новосибирска

Новосибирских экскурсоводов в 2022 году ждет аттестация, а в самой отрасли туризма пройдут маркетинговые исследования

Ростуризм запустил пятый этап туристического кешбэка за поездки по стране

Чемпионаты по хоккею и волейболу дают Новосибирску редкий шанс для развития туризма

Горнолыжный курорт «Юрманка» планируют запустить к следующему зимнему сезону

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Общество

Госдума одобрила законопроект, ужесточающий ответственность за несанкционированные свалки

Госдума одобрила законопроект, ужесточающий ответственность за несанкционированные свалки

К борьбе с «зайцами» на общественном транспорте Новосибирска привлекут Росгвардию

Эстакаду на дороге «Барышево-Орловка-Кольцово» могут ввести в эксплуатацию раньше срока

В Новосибирске проверят качество воздуха

Новосибирцы с высокими доходами принесли в бюджет региона дополнительно 742 млн рублей

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Февраль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска