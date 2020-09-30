В отношении бывшего председателя СО РАН заведено уголовное дело

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя СО РАН Александра Асеева по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, в период времени с 2009 по 2015 год подозреваемый, замещая должность председателя СО РАН, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, в нарушение действующего жилищного законодательства, решил организовать предоставление ему, как сотруднику академии наук, коттеджа, находящегося в оперативном управлении СО РАН и являющемся федеральной собственность, заключение с ним договора найма указанного жилого помещения и дальнейшую его приватизацию. При этом, нуждающимся в предоставлении ему жилья он не являлся, поскольку имел в собственности квартиру.

— Для реализации задуманного, подозреваемый убедил членов Президиума СО РАН в том, что коттедж будет использоваться исключительно как представительская резиденция для приема иностранных гостей и не будет им приватизирован, после чего организовал дорогостоящий ремонт указанного помещения силами и за счет денежных средств СО РАН. Подписывая договор найма жилого помещения подозреваемый внес в него данные своей дочери, как члена семьи, якобы проживающим в коттедже. А затем организовал фиктивную регистрацию родственницы по указанному месту жительства, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По ее словам, продолжая реализовывать мошенническую схему, подозреваемый организовал и направил в суд исковое заявление к СО РАН о признании прав собственности на коттедж в порядке приватизации от имени дочери, при этом подделав ее подпись, поскольку последняя отсутствовала на территории Российской Федерации.

— На основании представленных фиктивных документов, введенная в заблуждение судья вынесла решение об удовлетворении заявленных исковых требований. В результате противоправных действий Председателя СО РАН было зарегистрировано право собственности его дочери на жилое помещение, общей стоимостью около 46 млн рублей (по оценке на 2015 год), чем был причинен особо крупный ущерб бюджету Российской Федерации, — уточнили Анастасия Кулешова.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

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