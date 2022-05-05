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В 2021 году новосибирцы стали уделять спорту меньше внимания

  • 05/05/2022, 10:02
Автор:
новости Новосибирска
При этом сократилось как количество тех, кто занимался спортом самостоятельно – дома или на улице – с 23,6% до 15,1%, так и число тех, кто системно посещает залы и секции – с 11,8% до 10,3%.

По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, доля любителей интеллектуальных видов спорта среди жителей города в 2021 году также просела – до 1,2% с 2,3% годом ранее.

За второй пандемийный 2021 год количество россиян, систематически посещающих фитнес-клубы и спортивные секции, уменьшилось на 26,2%, или на 5,1 млн человек.

Наиболее существенное сокращение посетителей спортклубов отмечено в Калмыкии (-81,7%), Республике Алтай (-75,6%), Калининградской области (-66,7%), Марий Эл (-62,4%), Орловской области (-60,6%), Пензенской области (-59,9%), Дагестане (-52,5%), Мордовии (-51,5%), Тыве (-51,3%), а также Приморском крае (-50,5%).

В то же время в 13 регионах аудитория фитнес-клубов и спортивных секций, наоборот, расширилась. Это произошло в Еврейской автономной области (местные спортзалы стали посещать на 67,3% больше человек, чем годом ранее), Бурятии (+50,8%), Карачаево-Черкесии (+46,7%), Северной Осетии (+38,8%), Хабаровском крае (+21,8%), Курской области (+21,6%), Магаданской области (+15%), Курганской области (+11,8%), Калужской области (+6,1%), Алтайском крае (+2%) Кабардино-Балкарии (+1,5%), Ненецком автономном округе (+1,3%) и Псковской области (+0,4%).

Активнее всего в 2021 году посещали спортзалы жители Чукотки (25,9% всего населения), Ямало-Ненецкого автономного округа (25,2%), Ненецкого автономного округа (21,5%), Москвы (19,3%), Санкт-Петербурга (17,6%), Хабаровского края (16,0%), Кабардино-Балкарии (15,3%), Свердловской области (14,4%), Чечни (13,6%), а также Московской области (13,4%).

Несмотря на то что в целом и мужчины, и женщины посещают фитнес-клубы с равной периодичностью, в отдельных регионах эта пропорция может резко смещаться в пользу одного или другого пола. Так, в Новосибирской области чаще всего в зале можно встретить именно мужчин (62%), нежели женщин (38%).

Фото: pixabay.com — stevepb

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : фитнес статистика спорт


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