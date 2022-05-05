Кредитными каникулами уже воспользовались около 700 новосибирцев

Кредитные каникулы и реструктуризации по собственным программам банков снова заработали в этом году в России для малого и среднего бизнеса, а также людей, чьи доходы снизились из-за санкций, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Кредитными каникулами могут воспользоваться те люди, чей доход, предшествующий месяцу обращения, сократился минимум на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году.

По закону о кредитных каникулах обратиться в банк можно до 30 сентября 2022 года. При этом сам кредит должен быть получен до 1 марта этого года. Приостановить или уменьшить платежи можно на срок до полугода, причем люди, которые в 2020 году уже воспользовались коронавирусными каникулами, могут сделать это еще раз. Лимиты по кредитам, по которым можно взять передышку, установило Правительство РФ. Это 300 тыс. рублей для потребительских займов, 100 тыс. рублей для кредитных карт, 700 тыс. рублей для автокредитов,

Начальник отдела финансовой грамотности Сибирского ГУ Банка России Александр Румянцев развеял пять популярных мифов про кредитные каникулы.

Миф 1. Кредитные каникулы – это значит, что долг простят

Нет, кредитные каникулы – это только перерыв в платежах на срок до полугода. Как раз столько обычно нужно, чтобы найти работу или восстановить доход. После выхода из кредитных каникул нужно будет продолжить погашать кредит, в том числе и пропущенные платежи. И во время льготного периода можно частично вносить платежи, если есть такая возможность. Это не прервет кредитные каникулы, но уменьшит сумму основного долга.

Миф 2. Все пропущенные за полгода платежи придется выплатить сразу

Нет, важное правило кредитных каникул – после их окончания ежемесячный платеж не увеличивается. Пропущенные платежи и проценты, которые начислили в льготный период, фиксируются, их нужно будет оплатить после погашения основного кредита. Взносы разобьют также на несколько месяцев, чтобы ежемесячный платеж был не выше обычного. Если у вас уже была просрочка по кредиту или займу до каникул и вам начислили неустойку, штрафы или пени, на время льготного периода их заморозят — расти они не будут, но после каникул их придется заплатить.

Миф 3. От каникул больше потеряешь, потому что проценты все равно начисляются, а они сейчас очень высокие

Да, отсрочка не бесплатная. Но процентные ставки на время льготного периода ограничены. По ипотеке начисляются проценты, которые указаны в договоре. Хотя сумма основного долга во время каникул не уменьшается, но базу для начисления процентов снижают, как будто заемщик продолжает платить. По остальным кредитам ставка ограничена двумя третями от среднерыночной полной стоимости кредита за четвертый квартал 2021 года. Например, для потребительского кредита на срок больше года и в размере больше 100 тысяч рублей ставка во время каникул составит 7,6%, на срок до года – 10%, а для автокредитов на новые машины – 9,1%.

Миф 4. Кредитная история будет испорчена, из-за каникул потом не сможешь взять кредит или ипотеку

Кредитные каникулы попадут в кредитную историю, но не испортят ее. Также во время льготного периода банки, МФО и КПК не имеют права начислять неустойку, пени или штрафы, а также не могут продать залоговое имущество – квартиру для ипотечного кредита или машину для автокредита. Кстати, плохая кредитная история – это не на всю жизнь. С 2022 года срок хранения данных в кредитной истории сократили до 7 лет. А особо пристальное внимание банки и МФО обращают на кредитную активность за последние два-три года.

Миф 5. Если не подходишь под критерии кредитных каникул по закону, то шансов получить отсрочку нет.

Если заемщик не подходит под требования кредитных каникул, он все равно имеет право обратиться в свой банк и договориться о реструктуризации кредита. Это может быть снижение ежемесячного платежа за счет увеличения срока кредита, отсрочка на несколько месяцев или частичные платежи в течение какого-то периода. Главное правило – при возникновении проблем не нужно скрываться от кредитора. Чем раньше вы расскажете о проблеме банку, тем проще будет решить вопрос с реструктуризацией.