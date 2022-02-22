В 2021 году в Сибири выявили 190 финансовых нелегалов

В Сибири остаются распространенными нелегальные схемы по выдаче займов населению. На их долю приходится 80% от всех выявленных мошенников, сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Черные кредиторы маскируются под ломбарды или микрофинансовые организации, предлагают гражданам получить деньги в короткие сроки. Однако на деле люди, решившие обратиться к злоумышленникам, рискуют потерять свое имущество и столкнуться с незаконными способами взыскания долга.

— На вывесках и рекламных баннерах нелегальные участники финансового рынка практически перестали использовать слово «займ» или «заём». Вместо этого использовались слова «купим» или «поможем». Слово «займ» также практически исчезло из договоров купли-продажи. Таким образом злоумышленники пытаются избежать ответственности, продолжая свою деятельность и не платя штрафы за незаконную рекламу, — рассказал Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Кроме нелегальных кредиторов, в прошлом году в Сибири было выявлено шесть организаций с признаками финансовых пирамид.

— Чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, необходимо помнить основные ее признаки. Это гарантирование высокой доходности, обещание выплаты дополнительной прибыли за привлечение новых участников и агрессивная реклама. Особенно высока вероятность столкнуться с финансовыми пирамидами в Интернете. Именно там сейчас выявляется большинство финансовых пирамид, — отметил Артур Музяев.

По словам Музяева, если участника финансового рынка нет в реестрах, справочниках и списках Банка России, это нелегал. Проверить это можно на сайте регулятора: в реестрах или списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. А также в мобильном приложении «ЦБ-онлайн».

В 2021 году Банк России выявил почти 2,7 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Среди них 948 черный кредитор, 871 финансовая пирамида и 860 нелегальных форекс-дилеров. Более подробная информация об итогах работы регулятора в данном направлении размещена на сайте Банка России.